Erbarmelijk slecht NEC lijdt grootste Eredivisie-nederlaag in 21 maanden

NEC heeft zaterdagavond een bijzonder pijnlijke avond beleefd op bezoek bij SC Cambuur. De Nijmegenaren wilden tegen de hekkensluiter juist het goede gevoel terugvinden, maar werden vanaf de openingsfase afgetroefd en gingen met 3-0 onderuit. Ilyes Hamache groeide met twee doelpunten uit tot de grote plaaggeest van een onthutsend zwak NEC.

SC Cambuur, dat uit de eerste vijf competitiewedstrijden slechts één punt had verzameld, begon aanzienlijk feller. NEC leed in de openingsminuten meermaals knullig balverlies en zag Fabian Kvam al na negen minuten gevaarlijk worden. Doelman Gonzalo Crettaz voorkwam toen nog een vroege achterstand. Niet veel later ontsnapten de bezoekers opnieuw toen Nicolas Binder in kansrijke positie volledig verkeerd raakte.

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Na 21 minuten was het alsnog raak. Cambuur sneed eenvoudig door de Nijmeegse defensie, waarna Hamache bij de tweede paal een voorzet in een leeg doel kon tikken: 1-0. NEC had geen antwoord en ontsnapte vervolgens zelfs aan een grotere achterstand. Crettaz maaide bij een lange bal volledig over de bal heen, maar kon met een sliding nog net verhinderen dat Kvam profiteerde.

Ook daarna bleef Cambuur de gevaarlijkste ploeg. Devid Bouah kreeg uit standaardsituaties twee kopkansen, terwijl NEC pas vlak voor rust zijn eerste serieuze mogelijkheid creëerde. Tjaronn Chery stuurde Kaj Sierhuis met een fraaie steekpass weg, maar de spits raakte de bal half en schoot ruim naast.

Na rust verscheen Nikolas Polster in het doel voor Crettaz. NEC begon iets beter en zag Adam Tahaui rakelings naast schieten, maar aan de andere kant ging het opnieuw mis. Polster liet eerst een hoekschop los en zag Bouah bijna profiteren. Twee minuten later kon ook hij niets meer uitrichten.

Opnieuw kreeg Hamache alle ruimte. De Cambuur-aanvaller verscheen bij de tweede paal en tikte de bal voor de tweede keer die avond in een leeg doel: 2-0. Trainer Dick Schreuder greep vervolgens fors in met de komst van onder anderen Bryan Linssen, Jamiro Monteiro en Emre Mor.

De thuisploeg rook echter bloed. NEC leed voortdurend eenvoudig balverlies en moest oppassen dat de schade niet verder opliep. Sierhuis kreeg na een voorzet van Clement Bischoff nog een goede mogelijkheid op de aansluitingstreffer, maar kopte naast. Ook een afstandsschot van Tobias Storm leverde niets op.

In de slotfase ontbrak bij NEC iedere overtuiging. De simpelste passes gingen fout en uitgespeelde aanvallen bleven zeldzaam. Cambuur kreeg vijf minuten voor tijd zelfs de kans op 3-0, maar invaller Skye Vink zag zijn inzet één-op-één gekeerd worden door Polster. Diep in de blessuretijd betekende een afstandsschot van invaller Iwan Henstra wel de 3-0. Het betekent voor NEC de grootste competitienederlaag sinds 22 december 2024 (4-1 tegen Willem II).