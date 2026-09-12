Míchel Sánchez ontkent dat Kasper Dolberg momenteel boven Leonardo staat in de pikorde bij Ajax. De Deen kreeg zaterdagavond tegen Fortuna Sittard de voorkeur toen Tolu Arokodare naar de kant ging en luisterde zijn invalbeurt op met een doelpunt, maar volgens Míchel zegt die keuze niets over de onderlinge verhoudingen binnen zijn selectie.

Dolberg verscheen in Sittard binnen de lijnen waar ook Leonardo een optie was. De keuze van Míchel viel echter op de Deense spits, die uiteindelijk de 1-4 tegen de touwen werkte. Na afloop werd de trainer gevraagd of Dolberg Leonardo daarmee voorlopig voorbij is in de hiërarchie.

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“Nee, nee, nee. Dat heeft helemaal niets met de hiërarchie te maken. Absoluut niet. Wij zijn hier één team en iedereen is belangrijk. Vandaag vonden we dat deze wedstrijd beter aansloot bij de kwaliteiten van Dolberg, meer is het niet. Ik heb ook heel veel vertrouwen in Leo.”

Míchel onder de indruk van Amrabat

Ook Sofyan Amrabat kan rekenen op lovende woorden van zijn trainer. De middenvelder maakte tegen Fortuna zijn eerste basisminuten voor Ajax en bleef ondanks zijn beperkte voorbereiding de volledige wedstrijd staan. Dat was volgens Míchel vooraf allerminst vanzelfsprekend.

“Sofyan Amrabat speelde negentig minuten, terwijl hij deze hele zomer pas zes trainingen met een team heeft afgewerkt. Het is heel bijzonder dat een speler zoiets kan. Hij heeft een geweldige mentaliteit om dit soort wedstrijden vol te houden en beschikt over heel veel ervaring", aldus de Spanjaard.

"We hadden daarnaast te maken met de vroege gele kaart van Mokio. We dachten vooraf dat Sofyan misschien wat minder lang op het veld zou staan, maar door die gele kaart van Mokio en de 1-1 moesten we verder naar voren gaan spelen. Daardoor ontstond er ook meer ruimte voor de tegenstander om in de counter gevaarlijk te worden. We wilden daarom graag een speler zonder gele kaart op het veld hebben en daarom hebben we die wissel doorgevoerd."

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"Maar Sofyan heeft de wedstrijd heel goed volgehouden. In de laatste tien à vijftien minuten was hij duidelijk vermoeider, maar op dat moment hadden we de wedstrijd al beslist en werd alles een stuk eenvoudiger", vervolgt Míchel.

De ruime overwinning stemt de trainer sowieso tevreden. Ajax had het voor rust lastig met Fortuna, maar liep na de gelijkmaker van Anthony Descotte alsnog ver weg bij de Limburgers. “Ik ben blij met de overwinning, blij met het resultaat en ook tevreden over het optreden. Het was een zware wedstrijd, vooral in de eerste helft. We hadden misschien iets meer rust nodig om aanvallend betere keuzes te maken tegen een tegenstander die met negen spelers in het laatste derde van het veld verdedigde en bovendien één heel gevaarlijke speler in de omschakeling had", doelt hij op Lequincio Zeefuik.

"Maar ik ben erg tevreden. We hebben veel kansen gecreëerd tegen een ploeg met een goede mentaliteit, die tot nu toe nog niet had verloren in de competitie. Ik ben blij met het resultaat, zeker ook na de nederlaag tegen PSV. Het is belangrijk dat we daarna in staat zijn om de volgende wedstrijd te winnen. Nu richten we ons op de twee wedstrijden die we thuis spelen.”

Dinsdag tegen Willem II

De komende dagen zal Míchel beoordelen welke spelers dinsdagavond opnieuw aan de aftrap kunnen verschijnen. Willem II is de volgende tegenstander en door het drukke programma behoort rouleren tot de mogelijkheden.

“We moeten eerst bekijken hoe de spelers ervoor staan. Morgen trainen we en daarna kijken we richting de training van maandag hoe de spelers hersteld zijn van de inspanning die ze vandaag hebben geleverd", legt hij uit. "We hebben natuurlijk een selectie die breed genoeg is om, als er bij een speler een probleem is, daarin een beslissing te kunnen nemen. Maar eerst wil ik weten hoe de spelers die vandaag in actie zijn gekomen zich voelen."

"Daarna kijken we ook naar de tegenstander die we treffen, Willem II, om uiteindelijk met het best mogelijke elftal aan die wedstrijd te beginnen en ook die wedstrijd te proberen te winnen.”