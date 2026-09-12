Driessen confronteert Van Praag over Ajax: 'Dat zeg je al vijf jaar!'

Valentijn Driessen toont zich in het NH Radio Sportcafé niet onder de indruk van het huidige Ajax. Als voormalig voorzitter Michael van Praag opmerkt dat de club nog altijd 'in opbouw' zou zijn, bijt de Telegraaf-journalist terug: "Dat hoor ik jou al vijf jaar zeggen.'

De selectie van Ajax werd afgelopen zomer grondig gerenoveerd door technisch directeur Jordi Cruijff. Met onder meer Julian Brandt (Borussia Dortmund), Marc ter Stegen (FC Barcelona), Daley Blind (Girona), Thilo Kehrer (AS Monaco) en Sofyan Amrabat (Fenerbahçe) kwamen meerdere grote namen naar Amsterdam. Ook trok de club de portemonnee voor de Brazilianen Caio Henrique (Monaco) en Marcos Leonardo (Al-Hilal) en kwamen aanvallers Tolu Arokodare (Wolverhampton Wanderers), Simon Adingra (Sunderland) en Viktor Tsygankov (Girona) ook naar Amsterdam. Toch ging de eerste topper van het seizoen, vorige week thuis tegen PSV, met 1-3 verloren.

'Bijzonder armoedig'

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"Ik vind: als je zoveel spelers binnenhaalt, dan heb je je functie als jeugdopleider, waar Ajax bekend om stond, dat valt gewoon helemaal weg", zegt Driessen in het radioprogramma. "Je moet juist een balans weten te vinden. Al die topteams van Ajax bestonden uit een gedeelte eigen opleiding, twee of drie spelers die je kocht plus wat oudere jongens met een Ajax-achtergrond. Daar is nu helemaal niks van te zien. Hoe dat komt? Omdat ze denken dat je binnen één jaar een kampioenschap kunt kopen. Dat is dan nodig om Champions League te spelen. Maar als je dan Ajax vorige week ziet, dan vond ik het wel bijzonder armoedig. Ondanks al die jongens die er zijn gekomen", aldus de journalist.

Van Praag, tussen 1989 en 2003 voorzitter van Ajax en recent van 2023 tot februari 2025 voorzitter van de Raad van Commissarissen van de club, zegt even later: "Valentijn, ik heb hier vaak betoogd dat Ajax nog in opbouw is. Kun je dat beamen?" Driessen reageert: "Michael, dat hoor ik jou al vijf jaar zeggen. Toen je er zelf zat zei je dat ook. Maar dit is toch geen opbouw?"

'Jij had een fundament moeten leggen'

Daarop voert Van Praag aan dat Ajax in 2024/25 bijna kampioen werd onder Francesco Farioli. "Ja, maar het jaar daarna stortte de hele boel in elkaar. Jij had een fundament moeten leggen, dat is toen niet gelegd", meent de journalist. Van Praag: "Ik heb jou nog nooit iets positiefs horen zegen." Driessen: "Ik zeg wel wat positiefs over Pieter de Waard. Jij herkent je hier toch ook niet in?" Van Praag houdt vol: "Jij onderschrijft heel goed wat ze aan het doen zijn. Ze willen in één jaar terugkomen, volgens mij is dat inderdaad de bedoeling. Maar tegelijkertijd wordt er wel aan de jeugdopleiding gewerkt."

'Ajax gooit gewoon 30 miljoen euro over de balk'

"Ze hebben niet eens een hoofd jeugdopleiding, Michael", riposteert Driessen. "En dat is dan de club die bekendstaat om het opleiden van topjeugd. Dan heb je toch sowieso een hoofd opleiding nodig? Maar al die jeugd wordt in de weg gestaan door allemaal jongens die gehuurd worden. En dan kopen ze er twee, eentje voor 10 miljoen en eentje voor 20 miljoen, en die kunnen het niet. Dan gooi je gewoon 30 miljoen over de balk", verwijst de journalist naar Caio Henrique en Marcos Leonardo. Om ervan af te zijn, zegt Van Praag: "Weet je wat ik voorstel? Dat we dit gesprek aan het eind van het seizoen nog eens voeren. Dan zien we wie er gelijk heeft."