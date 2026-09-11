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Valentijn Driessen verbijsterd: 'Hij speelt een week bij Ajax, wat een onzin!'

11 september 2026, 16:50
Thilo Kehrer
Foto: © Imago
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Thilo Kehrer sluit niet uit dat zijn verblijf bij Ajax wordt verlengd. De Duitse verdediger wordt in principe voor één seizoen gehuurd van AS Monaco, maar heeft zijn eerste indrukken van de Amsterdamse club inmiddels opgedaan. Die bevallen hem uitstekend.

De komst van Kehrer kwam razendsnel tot stand. Pas een dag voordat de transfer werd afgerond, hoorde de verdediger van de belangstelling uit Amsterdam. Daarna volgden gesprekken met Jordi en de trainer. "Alles ging heel snel: gesprekken met Jordi (Cruijff, red.), met de coach. Daarna hebben de clubs het afgerond. De volgende dag was ik onderweg."

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Veel overtuigingskracht had Ajax daarbij niet nodig. Kehrer kende de club al en wist waar hij terecht zou komen. "Ik heb bij Schalke gespeeld, niet ver hiervandaan. Het was allemaal al heel duidelijk", vertelt Kehrer aan ESPN.

Ambities van Ajax overtuigen Kehrer

Voor Kehrer gaf vooral het sportieve perspectief de doorslag. Hij wil om prijzen spelen en herkent die ambitie in Amsterdam. "Het belangrijkste voor mij is om competitief te zijn en om voor titels te spelen, de ambitie te hebben om trofeeën en wedstrijden te winnen. Dat kan hier. De basis is er, nu moeten we het gaan laten werken."

Ook de identiteit van Ajax spreekt hem aan. "De omvang, het stadion, de atmosfeer en het pure voetbal. De club heeft z'n eigen DNA."

Hoewel de huurovereenkomst voorlopig slechts één seizoen beslaat, sluit Kehrer een langer verblijf niet uit. Op de vraag of hij ook na dit seizoen bij Ajax zou willen blijven, houdt hij alle opties open. "We zullen zien hoe het seizoen verloopt, maar ik sta er zeker voor open. Er zijn nog veel wedstrijden tot volgend jaar. We zullen zien."

Dat hij zich snel kan aanpassen, helpt daarbij. Met Caio Henrique en Simon Adingra treft hij twee voormalige ploeggenoten, terwijl hij ook Marc ter Stegen en Julian Brandt al kende. "Het maakt het makkelijker als je bekenden hebt. Ze helpen je integreren. Je hebt al een connectie. Het was fijn om ze weer te zien."

Valentijn Driessen reageert

Journalist Valentijn Driessen kijkt op van de uitspraken van Kehrer. In de podcast Kick-Off reageert hij kritisch. "Kehrer voelt zich al zodanig thuis, dat hij wel langer wil blijven. Hij loopt hier een week rond. Wat een onzin! Het is alleen maar voor de buitenwereld. De supporters willen dit horen. Ongelooflijk", zegt Driessen.

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dilima1966
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dilima1966
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Als Thilo Kehrer een aanwinst blijkt te zijn voor ajax is het niet onmogelijk dat ajax verder met hem wil gaan

CG
3.926 Reacties
1.144 Dagen lid
14.368 Likes
CG
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@dilima1966 Heel erg goed als het doorgang krijgt. Aan die Diessen hebben we niets, vooral ik niet. Gelukkig maar!!

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
4.143 Reacties
1.187 Dagen lid
19.282 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Als Thilo Kehrer een aanwinst blijkt te zijn voor ajax is het niet onmogelijk dat ajax verder met hem wil gaan

CG
3.926 Reacties
1.144 Dagen lid
14.368 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@dilima1966 Heel erg goed als het doorgang krijgt. Aan die Diessen hebben we niets, vooral ik niet. Gelukkig maar!!

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Thilo Kehrer

Thilo Kehrer
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 29 jaar (21 sep. 1996)
Positie: V (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Monaco
1
0
2026/2027
Ajax
1
0
2025/2026
Monaco
28
0
2024/2025
Monaco
27
4

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