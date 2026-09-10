Kieft over grote aankoop Ajax: 'Denk je dat je een nieuw wereldwonder haalt?'

Wim Kieft ziet voldoende perspectief voor en bij Ajax, maar waakt voor te hoge verwachtingen rond beide spitsen. Vooral bij Leonardo begrijpt de oud-spits weinig van de grote nadruk op het prijskaartje van de Braziliaan. Volgens Kieft moet Ajax hem vooral de tijd geven.

In de podcast KieftJansenEgmondGijp wordt Kieft gevraagd naar zijn oordeel over Arokodare en Leonardo. Over Arokodare is de voormalig spits van onder meer Ajax en PSV voorzichtig positief.

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"Tolu kan het best aardig doen bij Ajax", steekt Kieft van wal. "Hij is populair, maar je moet ook niet overdrijven. Meer in de zin van nuttig. Een aanspeelpunt, groot, sterk en kan koppen. Maar wel in Nederland. Of er meer in zit, moet Europees blijken."

Bij Marcos Leonardo pleit Kieft vooral voor geduld. De Braziliaan wordt mede door het bedrag dat voor hem is betaald, een kleine twintig miljoen euro, met hoge verwachtingen geconfronteerd, "Die jongen moet ook een beetje tijd krijgen", zegt Kieft. "We hebben het over twintig miljoen in Nederland en in de Eredivisie. Wat denk je nou dat je binnenhaalt, een nieuw wereldwonder of zo?"