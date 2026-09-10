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Groningen-spits Willumsson noemt verrassende naam als vervelendste tegenstander: 'Gaat altijd mis'

10 september 2026, 17:06
Brynjólfur Willumsson in het shirt van FC Groningen
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
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Brynjólfur Willumsson ziet nú al op tegen de twee duels met N.E.C. die hij later dit seizoen gaat afwerken met FC Groningen. De reden: bij de Nijmegenaren staat sinds een half jaar zijn oudere broer Willum Willumsson onder contract.

In de rubriek De Voorzet van het Dagblad van het Noorden wordt de 26-jarige Brynjólfur, bijgenaamd Binni, gevraagd naar zijn meest vervelende tegenstander. "Mijn broer Willum", luidt het antwoord van de aanvaller. "In trainingen gaat dat nooit goed. We schoppen elkaar, praten tegen elkaar. Het gaat altijd mis."

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Desondanks heeft Willumsson wél de droom om ooit samen met zijn één jaar oudere broer te spelen. Dat is er tot op heden namelijk nog nauwelijks van gekomen. "We hebben wel bij dezelfde club gespeeld, maar ik viel telkens voor hem in, dus we hebben nooit samen op het veld gestaan. Behalve een paar keer bij het nationale elftal", legt Willumsson uit.

Willum Willumsson, die in Nederland eerder voor Go Ahead Eagles speelde, staat sinds de winterstop van vorig seizoen onder contract bij N.E.C. In mei speelden de Nijmegenaren tijdens de voorlaatste speelronde van de Eredivisie een uitwedstrijd in de Euroborg, maar toen bleven beide IJslandse broers 90 minuten op de bank zitten. Dit seizoen speelt N.E.C. op 25 oktober thuis tegen FC Groningen, terwijl de terugwedstrijd in het Hoge Noorden op 31 januari 2027 op het programma staat.

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Brynjólfur Willumsson

Brynjólfur Willumsson
FC Groningen
Team: Groningen
Leeftijd: 26 jaar (12 aug. 2000)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Groningen
5
3
2025/2026
Groningen
28
6
2024/2025
Groningen
29
4
2024
Kristiansund
8
1

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
8
Ajax
4
4
7
9
NEC
5
2
7
10
Groningen
5
-1
7
11
Sparta
5
0
5
12
Heerenveen
5
-2
5

Complete Stand

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