Hakim Ziyech als held onthaald bij nieuwe club

is gearriveerd in Brazilië. De 33-jarige stilist werd op de luchthaven van Rio de Janeiro als een held onthaald door de fans van Botafogo, waar hij op korte termijn een contract gaat ondertekenen.

Ziyech stond sinds oktober 2025 onder contract bij het Marokkaanse Wydad Casablanca, dat de middenvelder transfervrij inlijfde na zijn vertrek bij het Qatarese Al-Duhail. Sindsdien was de oud-speler van onder meer sc Heerenveen, FC Twente en Ajax in 16 wedstrijden namens de club goed voor 9 doelpunten en 2 assists.

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De afgelopen weken gingen er echter al geruchten dat de samenwerking tussen Ziyech en Wydad ondanks een doorlopend contract tot een einde zouden komen. Botafogo werd destijds al genoemd als zijn nieuwe bestemming. Beide clubs zouden zelfs al akkoord zijn over de transfer van de oud-speler van onder meer sc Heerenveen, FC Twente en Ajax. Ziyech zelf zou echter nog zijn twijfels hebben gehad bij de overstap naar Brazilië, naar verluidt omdat hij zijn bedenkingen had bij de kwaliteit van de velden in het Zuid-Amerikaanse land.

Inmiddels heeft Wydad het contract van Ziyech echter ontbonden, zodat hij transfervrij op zoek kan naar een nieuwe werkgever. Botafogo is er bovendien (blijkbaar) in geslaagd om zijn twijfels over de velden weg te nemen, want Ziyech is in de nacht van dinsdag op woensdag naar Rio gevlogen om zijn overstap af te ronden. Enkel de medische keuring staat het tekenen van zijn contract nog in de weg, zo melden Braziliaanse media.