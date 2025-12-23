Broer van Hakim Ziyech overleden

De oudste broer van , Essam, is overleden. Dat maakt de voormalig middenvelder van onder meer Ajax en FC Twente dinsdag bekend op Instagram.

Veel informatie over het overlijden van Essam Ziyech is er op dit moment nog niet. Hij is de oudste broer van Hakim Ziyech en zou volgens Voetbal Nederland slechts 51 jaar zijn geworden.

Hakim Ziyech, tegenwoordig actief in de Marokkaanse competitie bij Wydad AC, deelt dinsdag op Instagram twee berichten over het overlijden van zijn broer. In het eerste bericht valt in het Arabisch ‘Wij behoren tot Allah en tot Hem zullen we terugkeren’ te lezen, een spreuk die door moslims wordt uitgesproken bij overlijden.

In het tweede bericht wordt door een islamitische uitvaartonderneming opgeroepen om Essam Ziyech op 24 december 2025 een laatste eer te bewijzen, door voor hem te bidden in een moskee in Dronten. De familie Ziyech groeide op in Dronten.