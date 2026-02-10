is van harte welkom bij FC Twente, zo zegt Erik ten Hag in gesprek met De Telegraaf. De 26-jarige verdediger revalideert al sinds 2023 van een zware knieblessure, afgelopen week werd zijn contract bij Torino dan ook ontbonden. Tussen 2019 en 2022 werkten Schuurs en Ten Hag succesvol samen bij Ajax.

In de zomer dat Ten Hag Ajax verruilde voor Manchester United, sloeg Schuurs eveneens zijn vleugels uit. De verdediger tekende bij Torino en beleefde vervolgens een uitstekend debuutseizoen in de Serie A. De Limburger werd dan ook in verband gebracht met een stap hogerop - onder meer Atlético Madrid en Liverpool werden genoemd - maar scheurde in oktober 2023 zijn kruisband. Die blessure bleek dusdanig ernstig dat Schuurs sindsdien geen minuut meer in actie kwam. Vorige week werd zijn contract door Torino 'met wederzijds goedvinden' ontbonden. De verdediger keert voorlopig terug naar Nederland om verder te werken aan zijn herstel, zo vertelde hij zelf.

Ten Hag trad per 1 februari in dienst van FC Twente, waar hij komende zomer het stokje als technisch directeur overneemt van Jan Streuer. In die hoedanigheid zou hij zijn oud-pupil Schuurs graag verwelkomen: "Als ik hem kan helpen, dan zal ik dat vanzelfsprekend doen", aldus Ten Hag. "Bij FC Twente staat de deur altijd voor hem open. Natuurlijk moeten we kijken hoe Perr terugkomt. Maar voor de subtop zou hij een absolute aanwinst zijn. Voorlopig hoop ik vooral voor zijn familie en Perr zelf dat alles goed komt. Dat verdient hij gewoon. En de rest is van later zorg."

'Ajax had Schuurs de afgelopen drie jaar goed kunnen gebruiken'

Ten Hag bestrijdt overigens fel dat de kwaliteiten van Schuurs er in zijn tijd bij Ajax niet helemaal uit zijn gekomen. "Ik denk dat ze in Amsterdam de afgelopen drie jaar Perr goed hadden kunnen gebruiken", zegt hij. "Vergeet niet dat de lat bij Ajax destijds een stuk hoger lag dan nu én dat hij een prachtige transfer heeft gemaakt", aldus Ten Hag.