Matchwinner Malen in Italië vergeleken met Van Basten en Vialli

Donyell Malen matchwinner bij AS Roma - Cagliari
Foto: © Imago / Realtimes
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
10 februari 2026, 08:10

Donyell Malen was maandagavond de gevierde man bij AS Roma. De Oranje-international tekende in het met 2-0 gewonnen competitieduel met Cagliari voor beide treffers van de Romeinen en werd dan ook verkozen tot Man of the Match. Na afloop krijgt Malen van de pers vragen over Marco van Basten en vergelijkt zijn trainer Gian Carlo Gasperini hem met een andere doelpuntenmachine van weleer: Gianluca Vialli.

Cagliari had de volle buit gepakt uit de laatste drie Serie A-wedstrijden, maar ging maandagavond in Rome dus onderuit. Malen opende na 25 minuten op uiterst fraaie wijze de score. De Nederlander wipte de bal uit een moeilijke hoek fraai over Cagliari-doelman Elia Caprile. Na rust tekende Malen op aangeven van ploeggenoot Zei Çelik ook voor de tweede Roma-goal van de avond, waarmee hij de eindstand op 2-0 bepaalde. Sinds hij deze winter overkwam van Aston Villa (huur met optie tot koop) heeft Malen nu drie keer gescoord in vier competitiewedstrijden voor AS Roma.

Malen werd vanzelfsprekend uitgeroepen tot beste man van de wedstrijd en meldde zich na de wedstrijd dan ook voor de camera's van Sky Sport Italia. Daar kreeg hij de vraag of hij in Italië in de voetsporen van drievoudig Ballon d'Or-winnaar Marco van Basten wil treden. Malen bleef uiterst bescheiden: "Van Basten was wel een hele speciale speler!"

Roma-coach Gasperini stak even later de loftrompet over Malen. "Ik ben ervan overtuigd dat hij heel veel doelpunten voor ons gaat maken dit seizoen, dus we zullen hem goed moeten bedienen. Met hem hebben we kwaliteit in de aanval die moeilijk te stoppen is." De vergelijking tussen Malen en Van Basten ziet Gasperini dan weer niet zo: "Van Basten was fysiek een hele andere speler, ik zie meer gelijkenissen met Vialli", zegt de coach. "Met zijn kracht, de bewegingen waarmee hij zijn bewakers afschudt en zijn diagonale loopacties heeft Malen meer de stijl van Vialli", aldus Gasperini.

Vialli maakte in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw furore bij Sampdoria en Juventus. Met die laatste club won hij in 1996, ten koste van Ajax, de Champions League. De aanvaller sloot zijn loopbaan af als speler van Chelsea, waar hij gelijk zijn korte trainersloopbaan begon. Vanaf 2019 keerde hij als teammanager terug bij de nationale ploeg van Italië, waarvoor hij 59 interlands speelde. In 2022 moest hij die functie vanwege een ernstige ziekte neerleggen. Een jaar later overleed Vialli op 58-jarige leeftijd.

Roma - Cagliari

AS Roma
2 - 0
Cagliari
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Serie A
Seizoen: 2025/2026

Donyell Malen

Donyell Malen
AS Roma
Team: Roma
Leeftijd: 27 jaar (19 jan. 1999)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Roma
4
3
2025/2026
Aston Villa
21
4
2024/2025
Dortmund
14
3
2024/2025
Aston Villa
14
3

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
3
Napoli
24
13
49
4
Juventus
24
21
46
5
Roma
24
15
46
6
Como
23
21
41
7
Atalanta
24
11
39

Complete Stand

