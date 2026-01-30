Live voetbal 1

Kenneth Taylor passeert Justin Bijlow en maakt eerste goal voor Lazio

0 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
30 januari 2026, 22:26   Bijgewerkt: 23:11

Kenneth Taylor heeft vrijdagavond zijn eerste doelpunt in dienst van Lazio gemaakt. De 23-jarige middenvelder tekende na 62 minuten voor de 2-0 tegen Genoa en liet daarbij doelman Justin Bijlow kansloos.

Lazio was vijf minuten eerder op voorsprong gekomen via Pedro, die een strafschop benutte. Niet veel later meldde Taylor zich in het strafschopgebied. De oud-speler van Ajax werd bediend door Gustav Isaksen en rondde met een geplaatst schot in de verre hoek koel af.

Na de 2-0 van Taylor kwam Genoa terug tot 2-2 dankzij een penalty van Ruslan Malinovskyi en een doelpunt van Vitinha. In de tiende minuut van de blessuretijd bezorgde Danilo Cataldi de thuisploeg toch nog een 3-2 overwinning via een penalty.

Voor Taylor betekende het zijn eerste treffer sinds zijn overstap naar Rome. De linkspoot is direct een vaste waarde onder trainer Maurizio Sarri en stond ook tegen Genoa weer aan de aftrap. In alle wedstrijden sinds zijn komst maakte Taylor deel uit van de basisopstelling.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Genoa met Justin Bijlow voorafgaand aan het duel met Bologna

Spectaculair debuut Justin Bijlow: Genoa buigt 0-2 achterstand helemaal om

  • zo 25 januari, 16:53
  • 25 jan. 16:53
Jari De Busser/Feyenoord

Rutger Vinke: 'Feyenoord kan doelman Jari De Busser niet betalen'

  • do 22 januari, 09:12
  • 22 jan. 09:12
Justin Bijlow met de logo's van Feyenoord en Genoa

Feyenoord bevestigt vertrek Bijlow: keeper per direct naar Genoa

  • di 20 januari, 19:46
  • 20 jan. 19:46
3 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Lazio - Genoa

Lazio
3 - 2
Genoa
Vandaag gespeeld om 20:45
Competitie: Serie A
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Kenneth Taylor

Kenneth Taylor
Lazio
Team: Lazio
Leeftijd: 23 jaar (16 mei 2002)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Lazio
3
0
2025/2026
Lazio
0
0
2024/2025
Ajax
33
9
2023/2024
Ajax
34
5

Meer info

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
7
Atalanta
22
10
35
8
Bologna
22
5
30
9
Lazio
22
2
29
10
Udinese
22
-9
29
11
Sassuolo
22
-4
26

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel