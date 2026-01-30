Kenneth Taylor passeert Justin Bijlow en maakt eerste goal voor Lazio

heeft vrijdagavond zijn eerste doelpunt in dienst van Lazio gemaakt. De 23-jarige middenvelder tekende na 62 minuten voor de 2-0 tegen Genoa en liet daarbij doelman kansloos.

Lazio was vijf minuten eerder op voorsprong gekomen via Pedro, die een strafschop benutte. Niet veel later meldde Taylor zich in het strafschopgebied. De oud-speler van Ajax werd bediend door Gustav Isaksen en rondde met een geplaatst schot in de verre hoek koel af.

Na de 2-0 van Taylor kwam Genoa terug tot 2-2 dankzij een penalty van Ruslan Malinovskyi en een doelpunt van Vitinha. In de tiende minuut van de blessuretijd bezorgde Danilo Cataldi de thuisploeg toch nog een 3-2 overwinning via een penalty.

Voor Taylor betekende het zijn eerste treffer sinds zijn overstap naar Rome. De linkspoot is direct een vaste waarde onder trainer Maurizio Sarri en stond ook tegen Genoa weer aan de aftrap. In alle wedstrijden sinds zijn komst maakte Taylor deel uit van de basisopstelling.