Süleyman Öztürk heeft maandag een enorme lofzang gehouden over Max Dowman. De huisanalist van Voetbal International is ontzettend onder de indruk van de zestienjarige aanvallende middenvelder van Arsenal en schaalt hem nu al in een hogere categorie dan AZ-sterspeler , die vier jaar ouder is.

Dowman beleefde afgelopen zaterdag de avond van zijn leven. De zestienjarige aanvallende middenvelder maakte in het moeizame thuisduel van Arsenal met Everton een kwartier voor tijd zijn opwachting als invaller en hielp the Gunners uiteindelijk eigenhandig over het dode punt heen.

Artikel gaat verder onder video

Dowman leverde in de voorlaatste minuut van de officiële speeltijd een cruciale voorzet op Piero Hincapié, die uiteindelijk Viktor Gyökeres in staat stelde om de 1-0 op het scorebord te brengen. De belofte bepaalde zelf in de 97ste minuut de eindstand op 2-0, door de bal na een fraaie solo vanaf eigen helft in een leeg doel te schuiven.

Dowman kroonde zich met zijn 16 jaar en 73 dagen tot de jongste doelpuntenmaker ooit in de Premier League. Hij hield Arsenal met zijn briljante invalbeurt op titelkoers: het team van trainer Mikel Arteta is comfortabel koploper in de Premier League, met 70 punten uit 31 wedstrijden. Achtervolger Manchester City heeft 61 punten na 30 duels.

Öztürk spreekt van ‘Premier League-historie’ wanneer de invalbeurt van Dowman ter sprake komt op het YouTube-kanaal van Voetbal International. “Het is een moment dat vaak getoond gaat worden als hij uitgroeit tot een speler die wij met z’n allen denken dat hij kan gaan worden. Het zou zomaar kunnen dat Arteta en Arsenal de komende jaren het voetbal gaan domineren”, stelt de journalist.

Öztürk noemt Dowman nu al ‘de poster boy’, oftewel het uithangbord, van het Engelse voetbal. De analist denkt zelfs dat de vleugelspeler annex aanvallende middenvelder een kans maakt om aankomende zomer met Engeland naar het WK te gaan. “Dat gaat nu wel spelen, want hij maakt het verschil als invaller in twintig minuten”, vervolgt Öztürk, die de jonge leeftijd van Dowman geen excuus vindt om hem niet mee te nemen. “Het gaat om kwaliteit. Wie maakt vanaf de bank als zestienjarige het verschil?”

“In Engeland proberen ze de verwachting rondom hem al een jaar te temperen, maar dat is zo lastig als je zó goed bent. Het is een hele bijzondere voetballer. Hij loopt op de training van Arsenal iedereen voorbij, hè. Gewoon alle grote namen”, gaat de analist verder, die dan uit zichzelf de parallel trekt met de twintigjarige Kees Smit. “Dowman is gewoon krankzinnig goed, krankzinnig getalenteerd. We hebben het over een Kees Smit plus-plus. Kees Smit vinden wij héél goed, maar Max Dowman is nog even een paar klassen beter.”