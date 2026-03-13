Arsenal biedt Jurriën Timber nieuw contract aan

De kans is groot dat Arsenal het contract van gaat verlengen. Dat meldt Fabrizio Romano vrijdagavond.

Volgens de doorgaans goed ingevoerde journalist zijn zowel Arsenal als Timber optimistisch over het bereiken van een akkoord over een nieuw contract. Het huidige contract van de rechtsback loopt nog door tot medio 2028, maar The Gunners zijn zo tevreden over zijn prestaties dat ze zijn contract nu al willen openbreken en verlengen.

Timber, die in 2023 voor een transfersom van veertig miljoen euro overkwam van Ajax, kende een lastig begin bij Arsenal. Hij scheurde vroegtijdig zijn kruisband af, waardoor hij een lange periode vanaf de zijlijn moest toekijken.

Artikel gaat verder onder video

De geboren Utrechter keerde echter uitstekend terug na zijn zware blessure. Inmiddels is de international van het Nederlands elftal een vaste waarde in de achterhoede van Arsenal. Timber speelt alle wedstrijden en lijkt dat met de aanstaande contractverlenging ook de komende seizoenen te blijven doen.

Naast Timber hoopt Arsenal ook Declan Rice langer aan zich te binden. Met de Engelse middenvelder voert de club momenteel gesprekken, die erop wijzen dat een nieuw contract in de maak is.