Arsenal biedt Jurriën Timber nieuw contract aan

13 maart 2026, 19:56
Arsenal-verdediger Jurrien Timber
Foto: © Imago
Tijmen Gerritsen | Content Creator

De kans is groot dat Arsenal het contract van Jurriën Timber gaat verlengen. Dat meldt Fabrizio Romano vrijdagavond.

Volgens de doorgaans goed ingevoerde journalist zijn zowel Arsenal als Timber optimistisch over het bereiken van een akkoord over een nieuw contract. Het huidige contract van de rechtsback loopt nog door tot medio 2028, maar The Gunners zijn zo tevreden over zijn prestaties dat ze zijn contract nu al willen openbreken en verlengen.

Timber, die in 2023 voor een transfersom van veertig miljoen euro overkwam van Ajax, kende een lastig begin bij Arsenal. Hij scheurde vroegtijdig zijn kruisband af, waardoor hij een lange periode vanaf de zijlijn moest toekijken.

De geboren Utrechter keerde echter uitstekend terug na zijn zware blessure. Inmiddels is de international van het Nederlands elftal een vaste waarde in de achterhoede van Arsenal. Timber speelt alle wedstrijden en lijkt dat met de aanstaande contractverlenging ook de komende seizoenen te blijven doen.

Naast Timber hoopt Arsenal ook Declan Rice langer aan zich te binden. Met de Engelse middenvelder voert de club momenteel gesprekken, die erop wijzen dat een nieuw contract in de maak is.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Jurriën Timber

Jurriën Timber
Arsenal
Team: Arsenal
Leeftijd: 24 jaar (17 jun. 2001)
Positie: V (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Arsenal
29
3
2024/2025
Arsenal
30
1
2023/2024
Arsenal
2
1
2023/2024
Arsenal
2
0

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
1
Arsenal
30
37
67
2
Man City
29
32
60
3
Man Utd
29
11
51
4
Aston Villa
29
5
51
5
Chelsea
29
19
48

