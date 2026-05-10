is dit seizoen geen onbetwiste basisspeler bij Ajax. heeft een half seizoen met de Israëliër samengespeeld bij Maccabi Tel Aviv en ziet dat hij intensiteit mist, zo geeft hij aan bij Goedemorgen Eredivisie. Wel denkt hij dat Gloukh ‘in potentie’ een uitstekende speler is voor Ajax.

Ajax betaalde afgelopen zomer een bedrag van bijna vijftien miljoen euro aan Red Bull Salzburg om Gloukh naar Nederland te halen. Hoewel de Amsterdammers dit seizoen met John Heitinga, Fred Grim en nu Óscar García al drie verschillende trainers hadden, was de middenvelder onder geen van hen onomstreden. Van Overeem speelde kort samen met Gloukh bij Maccabi Tel Aviv en denkt te weten waarom zijn voormalig ploeggenoot regelmatig op de bank moet plaatsnemen.

“Het is een super doelgerichte speler met een enorm goede techniek”, begint Van Overeem als hem wordt gevraagd hoe Gloukh is. “Maar qua intensiteit is het nog niet top”, noemt de middenvelder van sc Heerenveen een zwak punt. Hij denkt ook dat de Israëliër daarom regelmatig niet in de basis begint bij Ajax. “Als je dan in een team speelt waar het allemaal niet lekker draait met steeds een nieuwe trainer, kiest die meer voor zekerheid en vastigheid. Dan valt hij net buiten de boot.”

Van Overeem denkt wel dat Gloukh ‘in potentie’ een uitstekende speler is voor Ajax. Ook zijn beste positie staat nog ter discussie, omdat Gloukh zowel als aanvallende middenvelder als hangend op links of rechts kan spelen. Bij Maccabi speelde hij op links. “Omdat er nog wel wat aan ontbrak in het verdedigen”, legt Van Overeem uit. Hans Kraay junior haalt aan dat hij afgelopen zomer sprak met Hans van der Zee, voormalig scout van Ajax. “Hij zei: ‘Goukh is in balbezit een geweldige nummer tien, maar bij Red Bull zetten ze hem hangend op linksbuiten omdat hij bij balverlies niet al te veel meedoet’. Is dat de goede omschrijving?”, vraagt Kraay aan Van Overeem.

De middenvelder geeft aan zich daar wel in te herkennen. “Maar ik had verwacht dat je na een paar jaar Salzburg wel anders binnenkomt bij Ajax. Maar je ziet het bij alle spelers: heel lastig om in een slecht draaiend Ajax uit te blinken. Alleen Godts denk ik. En Baas misschien.” Wat dacht Van Overeem toen Ajax Gloukh naar Amsterdam haalde? “Een hele goede transfer, zeker. Ik dacht: dit moet een succes worden. Maar het kan nog.”