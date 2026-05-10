Hélène Hendriks blijft zichzelf ondanks bekendheid: ‘Maar niet topless op het strand’

10 mei 2026, 10:46
Helene Hendriks
Foto: © Imago
Redactie FCUpdate | Redacteur

Hélène Hendriks heeft er totaal geen problemen mee dat ze tegenwoordig een van de bekendste gezichten op televisie is, zo laat ze weten in gesprek met De Telegraaf. De presentatrice probeert gewoon zichzelf te zijn en te doen wat ze altijd al deed. Ze gaat echter niet topless op het strand liggen.

Hendriks heeft zich de afgelopen jaren razendsnel ontwikkeld tot een van de bekendste gezichten op tv. Naast haar talkshow De Oranjezondag is ze regelmatig te zien bij Ziggo Sport en presenteert ze nu ook De Staatsloterij Show. Vorige week kondigde ze aan haar contract bij Talpa met vijf jaar te gaan verlengen. Ze wil zichzelf echter niet zien als ‘de nieuwe Linda de Mol’. “Linda is een tv-icoon. Dat ben én word ik niet”, maakt Hendriks duidelijk.

“Ik ben gewoon Hélène”, gaat ze verder. “Ik probeer mezelf te zijn en heb geen coach nodig die me adviezen geeft.” De presentatrice geeft aan veel waarde te hechten aan ‘authenticiteit’. “Op die manier komt iedereen het beste uit de verf.” Hendriks werd de afgelopen jaren dus razendsnel bekend. “Ik heb dat eerlijk gezegd nog nooit zo ervaren”, geeft ze toe. “Ik ga normaal naar de winkel, kan onbevangen over straat lopen en als mensen een selfie met me willen: prima!”

Toch weet Hendriks ook dat sommige dingen tegenwoordig anders zijn dan vroeger. “Kijk, ik ga natuurlijk niet zonder bovenstukje over het strand paraderen. Iedereen heeft nu een mobiel, dus je moet natuurlijk wel oppassen”, aldus de presentatrice. Ze geeft aan dat als ze topless op beeld wil verschijnen, ze dit zelf wel bepaalt. “Het zijn van die kleine dingen waar je op moet letten.”

