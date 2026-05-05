Hélène Hendriks is eigenlijk niet meer weg te denken van de Nederlandse televisie, maar revalideert nog altijd van haar rugoperatie van vorig jaar. De presentatrice moest destijds een pauze nemen, maar is inmiddels weer volop bezig met haar tv-werkzaamheden. Toch ondervindt ze nog altijd gevolgen van de medische ingreep.

Hendriks kampte vorig jaar met (onder)rugklachten en ging onder het mes. Die ingreep was behoorlijk heftig: ze was enkele maanden niet te zien op televisie. Ze ontbrak bij haar vaste talkshow De Oranjezondag en werd vervangen door Johnny de Mol en Thomas van Groningen. Hendriks zou uiteindelijk tussen eind mei 2025 en begin augustus afwezig zijn geweest wegens de rugoperatie.

Comeback Hélène Hendriks

Die tijd lijkt echter achter haar te liggen, want tegenwoordig is Hendriks niet meer weg te denken van de Nederlandse tv. Bij SBS6 schuift ze aan bij Vandaag Inside en presenteert ze programma’s als De Oranjezondag, The Winner Takes It All en de aanstaande Staatsloterij Show. Ook werkt ze nog altijd als presentatrice bij Ziggo Sport en maakt ze een podcast met Merel Ek en Noa Vahle.

In gesprek met het Algemeen Dagblad blikt Hendriks vooruit op De Staatsloterij Show, dat vanaf 9 mei te zien is op SBS6. Het programma bevat enkele fysieke en tactische opdrachten, die Hendriks echter zelf aan zich voorbij moet laten gaan. “Nee, ik ben nog steeds aan het revalideren (vanwege een ingrijpende operatie aan haar onderrug in mei 2025, red.). Maar ik had niets liever gewild en dacht bij alles: ‘Oh, dat wil ik ook doen!’, maar ja”, zegt ze.

Na de rugoperatie is Hendriks dus weer flink aan het werk. “Ik lag er na die operatie een tijdje uit en miste uren, terwijl mijn werkgever súperaardig en lief was in die periode en me gewoon doorbetaalde. Dan vind ik het niet meer dan normaal dat ik die uren inhaal. Dat hoefden ze me niet te vragen, dat vond ik zelf logisch. Ik wil gewoon leveren, zoals we hebben afgesproken”, legt ze uit.