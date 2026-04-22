Hélène Hendriks ziet Estavana Polman wel zitten als terugkerende gast in haar programma De Oranjezondag. De presentatrice is gecharmeerd van de handbalster, die tegen het einde van haar profcarrière aanloopt. Polman, de partner van Rafael van der vaart, staat open voor een tv-carrière. Hendriks praat in het interview bijna haar mond voorbij als ze iets anders over Polman wil zeggen.

Johan Derksen waarschuwt voor salaris Estavana Polman

Johan Derksen heeft SBS6 al gewaarschuwd voor het prijskaartje van Polman: ze zou ‘heel veel geld’ vragen voor een televisiecontract. Wel vindt Derksen dat de handbalster ‘van het scherm spat’. Daar is Hendriks het mee eens. In een interview met De Telegraaf vertelt ze ook dat ze heeft gesproken met de 33-jarige speelster van Rapid Boekarest, die vorige week aankondigde te gaan stoppen als prof.

“Ja, ik heb haar zeker gesproken. Ik zou het alleen maar toejuichen”, maakt Hendriks duidelijk. “Natuurlijk zou ik het heel graag willen dat ze naar ons komt, maar die keuze moet ze helemaal zelf maken. Ze moet iets kiezen wat bij haar past. Ik zou me zelf nooit vastleggen; ik zou altijd lekker vrij blijven daarin. Er wacht haar een mooie toekomst. Waar dat precies zal zijn, dat zullen we zien. Es is natuurlijk een flapuit, die kun je er heel goed bij hebben.”

De manier waarop? Dat moet Polman ‘zelf ontdekken’, vindt Hendriks. “Ik denk dat ze mijn programma ook fantastisch zou vinden: het fysieke, het sportieve. Ze heeft met haar vorige programma (Beter Laat Dan Nooit, red.) al laten zien dat ze goed met mensen kan communiceren en dat ze een bepaalde sfeer en een bepaald gemak met zich meebrengt. Maar ik zeg ook tegen Es – en zij weet dat heel goed – ‘laat het gewoon lopen, kijk wat er op je pad komt en maak dan je keuze’.”

'Nieuwe Hélène Hendriks?'

De journalist van dienst vraagt of Polman op termijn ‘de nieuwe Hélène Hendriks’ zou kunnen worden. “Dat zou zomaar kunnen, of misschien wel met mij met mij. Dat zou ik nog leuker vinden. Het is namelijk een ontzettend leuke meid; je kunt heel veel lol met haar hebben. Of ik me zorgen maak om concurrentie? Je moet je daar nooit zorgen om maken, dat is echt flauwekul. Gun mensen gewoon hun kansen. Dat geldt voor iedereen.”

“Misschien klinkt het gek dat ik dit zeg, maar stel dat iemand anders, bijvoorbeeld Noa, voor dit programma was gevraagd, dan zou ik dat alleen maar toejuichen. Ik zou haar helpen en er voor haar zijn. Je moet elkaar dingen gunnen. Die onzin over concurrentie hoort misschien in een sportteam, maar niet hier”, vindt ze.

Hendriks weet dat Polman eerst ‘nog even moet handballen in Roemenië’. “Als ze terugkomt, moeten we weer even kijken. Ze heeft natuurlijk een heel leven als topsporter achter de rug. Dan moet je even aarden, want je krijgt een heel ander leven. Dus eerst rustig kijken waar het naartoe gaat. Er komt ook een boek van haar uit. Wat zij nog niet weet is… nee, dat kan ik niet vertellen. Want dan weet ze het wel!”, zegt ze tot slot mysterieus.