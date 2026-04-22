Vitesse-algemeen directeur Ben Mansvelder ontbreekt al twee weken bij de Arnhemse club, zo bevestigt Omroep Gelderland dinsdag. Volgens het medium zou de beleidsbepaler van de Arnhemmers mogelijk overwerkt zijn geraakt tijdens de cruciale fase waarin de club zich bevindt. Hierdoor groeit de onrust intern, omdat Mansvelder de enige bestuurder met tekenbevoegdheid binnen de club is.

Op het veld mag Vitesse nog hopen op deelname aan de nacompetitie, maar achter de schermen is de onzekerheid groot. Ad Mansvelder is inmiddels al twee weken afwezig wegens ziekte, waardoor het 'alle hens aan dek is op Papendal', zo schetst Omroep Gelderland.

Belangrijke geplande afspraken worden op dit moment gevoerd door twee leden van de raad van commissarissen, namelijk Claudia Lap en Jan Herman de Baas. Door financiële afwegingen heeft Vitesse geen technisch- of financieel directeur in dienst.

Turbulente periode

De onrust past in een langere periode van bestuurlijke instabiliteit bij de club. Sinds 2023 vertrokken onder anderen Pascal van Wijk, Peter Rovers, Edwin Reijntjes en Timo Braasch uit de directie. Ook Mansvelder lijkt zich te bevinden in een lastige fase binnen de organisatie.

Daarnaast neemt de onrust onder supporters toe door het stroperige goedkeuringsproces rondom de eigendomsstructuur van de club. Sterkhouders BV heeft een akkoord bereikt met de vier overgebleven buitenlandse minderheidsaandeelhouders, die eerder betrokken waren bij de verkoopconstructie rond Parry.

De overname zou neerkomen op circa 2,6 miljoen euro, maar kent een harde deadline: uiterlijk 1 juli moet alles rond zijn, anders vervalt de deal.

Onzekere toekomst

Mocht de overname mislukken, dan komt de toekomst van Vitesse opnieuw onder druk te staan. De KNVB is een cassatieprocedure gestart na de uitspraak van het gerechtshof in Arnhem, dat eerder oordeelde dat de intrekking van de licentie tijdelijk moest worden opgeschort zolang de bodemprocedure nog loopt.

In die cassatiezaak wordt na het seizoen een uitspraak verwacht. De zaak ligt momenteel bij de advocaat-generaal, die de Hoge Raad van advies zal voorzien. In de regel vormt dat advies een belangrijke basis voor het uiteindelijke oordeel van de Hoge Raad.

Als de hoogste rechter besluit het eerdere vonnis van het gerechtshof te vernietigen, betekent dat dat Vitesse de licentie direct opnieuw verliest. In dat scenario komt de club opnieuw in een acute overlevingsfase terecht.