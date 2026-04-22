Het grootste wereldkampioenschap voetbal aller tijden staat voor de deur. Deze zomer zijn 48 landen vertegenwoordigd op het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De komende tijd licht FCUpdate alle deelnemers uit. Vandaag is het de beurt aan Ivoorkust.

Ivoorkust kwalificeerde zich door bovenaan te eindigen in Groep F van de Afrikaanse kwalificatiegroep. Het land kende een ongeslagen cyclus en bleef naaste belager Gabon uiteindelijk nipt voor, zonder dat het ook maar één tegengoal werd geïncasseerd. Op dit moment bezet Ivoorkust 34ste plek op de FIFA-wereldranglijst.

Succestrainer Emerse Faé

Emerse Faé – die nooit hoofdtrainer was van een club – kende een bizarre start als bondscoach van Ivoorkust. De onervaren trainer werd na de groepsfase van Afrika Cup in 2024 aangesteld als vervanger van Jean-Louis Gasset, die moest vertrekken wegens een schamele derde plek in de groepsfase.

Ondanks die derde plek, kwalificeerde Ivoorkust zich wél voor de achtste finale van het toernooi dat in eigen land plaatsvond. Op zeer verrassende wijze leidde Faé Ivoorkust uiteindelijk naar de Afrika Cup-winst, nadat hij in de finale met 2-1 te sterk was voor Nigeria.

In de afgelopen editie van de Afrika Cup eindigde Ivoorkust bovenaan in de groepsfase, maar werd het uiteindelijk in de kwartfinale uitgeschakeld door Egypte. In de afgelopen interlandperiode werkten De Olifanten aan het vertrouwen met overwinningen op Zuid-Korea (0-4) en Schotland (0-1).

Programma WK 2026: eindelijk een knockout-fase voor Ivoorkust?

Zoals bekend kwam Ivoorkust op een WK nooit verder dan de groepsfase. Mogelijk komt daar dit jaar – met een plekje in Groep E – verandering in. Op papier lijken de Ivorianen kansloos tegen Duitsland, maar het verschil met Ecuador (de nummer 23 van de FIFA-ranglijst) zal waarschijnlijk minder groot zijn. Een goed resultaat in het laatste groepsduel tegen WK-debutant Curaçao kan beslissend worden om als beste nummer drie door te stoten naar de knockout-fase.

Speelschema Ivoorkust (Groep E):

15 juni – 01.00 uur – Ivoorkust – Ecuador in Philadelphia

20 juni – 22.00 uur – Duitsland – Ivoorkust in Toronto

25 juni – 22.00 uur – Curaçao – Ivoorkust in Philadelphia

WK-historie: rentree na twaalf jaar, pas van de partij sinds 2006

Sinds 2006 is Ivoorkust een land dat zich regelmatig laat zien op een WK. Toch is de laatste aanwezigheid van het Afrikaanse land alweer twaalf jaar geleden. In 2010 en 2014 was de groepsfase telkens het eindstation. Toch lieten De Olifanten zich zien op die toernooien.

Vooral in 2010 maakte Ivoorkust indruk in Brazilië. Portugal werd op 0-0 gehouden, waarna Brazilië met 3-1 te sterk was. Vervolgens verpletterde Ivoorkust Zuid-Korea in de derde groepswedstrijd (3-0), maar waren vier punten niet genoeg om door te stoten naar de achtste finales.

Ook in 2014 was Ivoorkust ontzettend dicht bij de knockout-fase. In de laatste groepswedstrijd tegen Griekenland had het aan één punt genoeg, maar viel de droom in duigen door een penalty in de 93ste minuut.

Bekende namen:

Decennialang waren voetbaliconen als Didier Drogba en Yaya Toure de sterspelers van Ivoorkust, maar zij zijn alweer een tijdje gestopt met voetbal. Toch lijkt het niveau van de selectie er over het algemeen absoluut niet op achteruit te zijn gegaan. Ivoorkust beschikt over een selectie met veel spelers die actief zijn in topcompetities en heeft fysiek misschien wel de sterkste ploeg van het toernooi.

Denk bijvoorbeeld aan spelers als Evann Guessand (Crystal Palace), Evan Ndicka (AS Roma), Ousmane Diomande (Sporting Lissabon), Amad Diallo (Manchester United) en Simon Adingra (Monaco). Ook ex-PSV’er Ibrahim Sangaré – tegenwoordig Nottingham Forest - is een vast gezicht in het Afrikaanse elftal.

Ivoorkust, een ploeg met underdog-potentie

Op het vierde WK in de historie lijkt een plekje in de knockout-fase haalbaar voor Ivoorkust. De ploeg, getraind door succesbondscoach Emerese Faé kan het Duitsland en Ecuador lastig maken in de poule en zal tegen Curaçao gaan voor een grote uitslag, waardoor ze een goede kans maken om – in ieder geval – als één van de beste nummers drie door te gaan naar de volgende ronde.