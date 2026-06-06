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Duitsland verslaat gastland Amerika: Portugal wint verhit duel

6 juni 2026, 22:43
Duitsland verslaat gastland Amerika: Portugal wint verhit duel
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Duitsland heeft zaterdag met minimale cijfers van de Verenigde Staten gewonnen: 1-2. De ploeg van Julian Nagelsmann rekende na rust af met één van de gastlanden van het naderende WK. Portugal won eerder op de dag met dezelfde cijfers van Chili.

Verenigde Staten – Duitsland

In Soldier Field in Chicago waren de verwachtingen hoog bij het Amerikaanse publiek, maar al na drie minuten openden de Duitsers de score. Kai Havertz was het eindstation en zette Die Mannschaft op 0-1.

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Team USA was niet van slag na de openingstreffer en rechtte de rug, want in het restant van de eerste helft was de thuisploeg de bovenliggende partij. De zeer fraaie gelijkmaker van Antonee Robinson was dan ook niet onverdiend. In het restant van de eerste helft klopte de VS op de deur, maar de voorsprong bleef uit.

Na rust trok Duitsland de voorsprong weer naar zich toe, nadat Leroy Sané te veel ruimte kreeg om de bal achter Matt Freese te werken. Het bleef uiteindelijk bij 1-2.

Portugal wint tien-tegen-tien-duel

Ook Portugal won zaterdag met 2-1. De eerste helft leverde weinig hoogtepunten op, op het opstootje van Rafael Leão na. De Portugese sterspeler moest, net als Chili-verdediger Iván Román, het veld verlaten met een rode kaart.

Tien tegen tien dus na rust. Invaller Gonçalo Guedes brak de ban namens de Portugezen. Zo’n twintig minuten later verdubbelde Bruno Fernandes, die in de tweede helft de aanvoerdersband overnam van Cristiano Ronaldo, de score met een zuiver afstandsschot. Het bleef uiteindelijk niet bij 2-0, omdat Lucas Cepeda in de blessuretijd nog een eretreffer maakte voor de Chilenen, die overigens niet actief zijn op het aankomende WK.

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