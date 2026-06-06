Portugal-ster pakt oliedomme rode kaart: WK-start in gevaar?

is zaterdagavond, tegen Chili, met een rode kaart van het veld gestuurd in een oefeninterland van Portugal in aanloop naar het WK. De vleugelspeler van AC Milan liet zich in de slotfase van de eerste helft gaan tijdens een opstootje.

Portugal kent nog geen al te beste eerste helft tegen Chili, maar verzuimde in de openingsfase te scoren via Leão. Zonder al te veel hoogtepunten leken beide ploegen de kleedkamer in te gaan voor rust, totdat de boel ontvlamde in de eerste minuut van de extra tijd.

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Felipe Faundez (Chili) ging onderuit na een duel met Joao Cancelo, maar leek een klein tikje terug te geven aan de Portugese linksback. Chileen Ivan Roman bemoeide zich met het daaropvolgende opstootje, en dat pikte Leão op zijn beurt niet. De aanvaller van Portugal duwde Roman meerdere keren, waarna de verdediger vervolgens ter aarde stortte.

Op beelden lijkt het erop dat Renato Veiga uiteindelijk degene is die de Chileense tegenstander naar het gras werkte, maar uiteindelijk moest Leão het veld verlaten met een rode kaart. Ook het andere haantje, Roman, moest met rood inrukken.

Mogelijke gevolgen

De rode kaart van Leão heeft mogelijk grote gevolgen. Normaliter levert een rode kaart in een vriendschappelijke interland alleen een schorsing op voor de volgende vriendschappelijke interland. Er is wel een uitzondering: als de rode kaart gegeven wordt wegens gewelddadig gedrag, kan de FIFA besluiten om een grotere schorsing op te leggen. Hierdoor zou Leão de eerste groepswedstrijd tegen DR Congo moeten missen. Portugal speelt aankomende woensdag nog een oefenduel tegen Nigeria. De kans is waarschijnlijk dat de Portugese aanvaller alleen de oefeninterland aan zich voorbij moet laten gaan.