Peter Bosz velt hard oordeel over PSV, week voor Johan Cruijff Schaal

Peter Bosz is absoluut niet blij met het spel van PSV in de oefenwedstrijd tegen Villarreal (1-3), zo maakt hij duidelijk bij ESPN. De Eindhovenaren mogen volgens de trainer van geluk spreken dat de Spaanse club maar drie keer scoorde, waar hij wel van is geschrokken.

PSV speelde zaterdag een zwakke oefenwedstrijd tegen Villarreal, waarin uiteindelijk met 1-3 werd verloren. Een week voor de Johan Cruijff Schaal tegen AZ was de regerend landskampioen vooral defensief heel kwetsbaar. “We zijn vandaag weggespeeld”, begint Bosz bij ESPN. “3-1, maar veel en veel en veel meer kunnen én moeten zijn. Dat kunnen wij wel beter doen en jongens hebben dat op dit niveau ook al laten zien”, houdt de oefenmeester de moed erin.

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Toch is hij wel geschrokken van het spel van zijn ploeg tegen de nummer drie van Spanje. “Ik kan me niet herinneren dat ik ooit een wedstrijd heb meegemaakt waarin we zoveel kansen hebben weggegeven”, legt Bosz uit. “Die drie tegendoelpunten doet misschien anders vermoeden, maar dat was wel het geval.”

Ondanks het matige spel besloot Bosz niet in te grijpen. “Ik heb het laten staan omdat dit een wedstrijd in de voorbereiding is en we naar negentig minuten conditie willen gaan”, verklaart de trainer. Voor iemand als Ruben van Bommel gaat het optrainen na zijn blessure wat langzamer. “Maar de andere jongens moeten gewoon negentig minuten in de benen krijgen. Anders had ik er misschien wel tien of elf gewisseld.”