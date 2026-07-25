Live voetbal

Ajax legt aanbieding neer bij Julian Brandt, maar krijgt gelijk slecht nieuws

25 juli 2026, 19:01
Jordi Cruijff van Ajax
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
Maak ons je Google-favoriet

Ajax heeft een aanbieding neergelegd bij de transfervrije Julian Brandt (30), zo meldt Sky Sports. De aanvallende middenvelder zou echter de voorkeur geven aan een stap naar Leeds United, dat hem eveneens een aanbieding heeft gedaan.

Brandt liep deze zomer uit zijn contract bij Borussia Dortmund en kan zodoende op zoek naar een nieuwe club. Een maand geleden kwam naar buiten dat Ajax interesse heeft in de dertigjarige rechtspoot. Ook hadden de Amsterdammers destijds al geïnformeerd naar de beschikbaarheid van Brandt.

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels heeft Jordi Cruijff een aanbieding neergelegd bij de spelmaker, zo weet Sky Sports. De 48-voudig international van Duitsland heeft echter ook een aanbieding van Leeds United ontvangen. Volgens het Britse medium gaat de voorkeur van Brandt uit naar een avontuur in de Premier League, waardoor Ajax zijn komst lijkt te kunnen vergeten.

Jürgen Brandt, de vader en zaakwaarnemer van de middenvelder, zou eerder deze maand al richting Leeds zijn gereisd om over de transfer te spreken. De nummer veertien van afgelopen seizoen in de Premier League zou nu alles op alles zetten om zijn komst spoedig af te ronden.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Abdellah Ouazane

Boodschap voor Cruijff: 'Als Ajax voor de landstitel wil gaan, kan het niet met zeventienjarigen'

  • Gisteren, 19:38
  • Gisteren, 19:38
  • 6
Daley Blind, Youri Regeer en Owen Wijndal

Ajax-fans wijzen dezelfde zondebok aan: 'Hij kan het niveau niet aan, verkopen'

  • do 23 juli, 21:58
  • 23 jul. 21:58
  • 6
Vojvodina - Ajax

Teruglezen | Zo rekende Ajax ruim af met Vojvodina

  • do 23 juli, 21:57
  • 23 jul. 21:57
  • 6
0 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Gusa
Erkende gebruiker! Meer info
1.240 Reacties
1.398 Dagen lid
6.665 Likes
Gusa
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

De vermeende belangstelling van Ajax voor Brandt is van weken terug en Sky heeft dat nu verwerkt in een nieuw bericht. In de afgelopen weken geen betrouwbare bronnen geweest die hebben bevestigd dat er werkelijk spraken was van belangstelling van Ajax. Voorlopig verwijs ik dit tot het rijk der fabelen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Gusa
Erkende gebruiker! Meer info
1.240 Reacties
1.398 Dagen lid
6.665 Likes
Gusa
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

De vermeende belangstelling van Ajax voor Brandt is van weken terug en Sky heeft dat nu verwerkt in een nieuw bericht. In de afgelopen weken geen betrouwbare bronnen geweest die hebben bevestigd dat er werkelijk spraken was van belangstelling van Ajax. Voorlopig verwijs ik dit tot het rijk der fabelen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Julian Brandt

Julian Brandt
Leeftijd: 30 jaar (2 mei 1996)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Dortmund
29
7
2024/2025
Dortmund
30
5
2023/2024
Dortmund
32
7
2022/2023
Dortmund
32
9

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
ADO
0
0
0
2
AZ
0
0
0
3
Ajax
0
0
0
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws