Ajax legt aanbieding neer bij Julian Brandt, maar krijgt gelijk slecht nieuws

Ajax heeft een aanbieding neergelegd bij de transfervrije Julian Brandt (30), zo meldt Sky Sports. De aanvallende middenvelder zou echter de voorkeur geven aan een stap naar Leeds United, dat hem eveneens een aanbieding heeft gedaan.
Brandt liep deze zomer uit zijn contract bij Borussia Dortmund en kan zodoende op zoek naar een nieuwe club. Een maand geleden kwam naar buiten dat Ajax interesse heeft in de dertigjarige rechtspoot. Ook hadden de Amsterdammers destijds al geïnformeerd naar de beschikbaarheid van Brandt.
Inmiddels heeft Jordi Cruijff een aanbieding neergelegd bij de spelmaker, zo weet Sky Sports. De 48-voudig international van Duitsland heeft echter ook een aanbieding van Leeds United ontvangen. Volgens het Britse medium gaat de voorkeur van Brandt uit naar een avontuur in de Premier League, waardoor Ajax zijn komst lijkt te kunnen vergeten.
Jürgen Brandt, de vader en zaakwaarnemer van de middenvelder, zou eerder deze maand al richting Leeds zijn gereisd om over de transfer te spreken. De nummer veertien van afgelopen seizoen in de Premier League zou nu alles op alles zetten om zijn komst spoedig af te ronden.
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De vermeende belangstelling van Ajax voor Brandt is van weken terug en Sky heeft dat nu verwerkt in een nieuw bericht. In de afgelopen weken geen betrouwbare bronnen geweest die hebben bevestigd dat er werkelijk spraken was van belangstelling van Ajax. Voorlopig verwijs ik dit tot het rijk der fabelen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
De vermeende belangstelling van Ajax voor Brandt is van weken terug en Sky heeft dat nu verwerkt in een nieuw bericht. In de afgelopen weken geen betrouwbare bronnen geweest die hebben bevestigd dat er werkelijk spraken was van belangstelling van Ajax. Voorlopig verwijs ik dit tot het rijk der fabelen.