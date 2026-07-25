Ajax legt aanbieding neer bij Julian Brandt, maar krijgt gelijk slecht nieuws

Ajax heeft een aanbieding neergelegd bij de transfervrije (30), zo meldt Sky Sports. De aanvallende middenvelder zou echter de voorkeur geven aan een stap naar Leeds United, dat hem eveneens een aanbieding heeft gedaan.

Brandt liep deze zomer uit zijn contract bij Borussia Dortmund en kan zodoende op zoek naar een nieuwe club. Een maand geleden kwam naar buiten dat Ajax interesse heeft in de dertigjarige rechtspoot. Ook hadden de Amsterdammers destijds al geïnformeerd naar de beschikbaarheid van Brandt.

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Inmiddels heeft Jordi Cruijff een aanbieding neergelegd bij de spelmaker, zo weet Sky Sports. De 48-voudig international van Duitsland heeft echter ook een aanbieding van Leeds United ontvangen. Volgens het Britse medium gaat de voorkeur van Brandt uit naar een avontuur in de Premier League, waardoor Ajax zijn komst lijkt te kunnen vergeten.

Jürgen Brandt, de vader en zaakwaarnemer van de middenvelder, zou eerder deze maand al richting Leeds zijn gereisd om over de transfer te spreken. De nummer veertien van afgelopen seizoen in de Premier League zou nu alles op alles zetten om zijn komst spoedig af te ronden.