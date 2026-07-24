Nederland of Marokko? Shaqueel van Persie spreekt zich uit over zijn interlandtoekomst

Shaqueel van Persie houdt voorlopig alle opties open wat betreft zijn interlandtoekomst. Hoewel de negentienjarige aanvaller van Feyenoord de afgelopen periode veelvuldig in verband werd gebracht met het Marokkaanse elftal, is een definitieve beslissing tussen Nederland en het Noord-Afrikaanse land nog niet aan de orde. De jeugdinternational kwam in het verleden uit voor Nederland Onder 15 en Onder 17, maar heeft in het afgelopen seizoen voor geen van beide landen officiële jeugdinterlands afgewerkt.

De focus van de tiener ligt momenteel volledig op zijn ontwikkeling in Rotterdam-Zuid. De speler heeft een bewogen jaar achter de rug. Hij beleefde zijn doorbraak in het eerste elftal en scoorde in januari twee keer in de stadsderby tegen Sparta Rotterdam. Daarna volgde echter een zware knieblessure die hem maandenlang aan de kant hield, waarna in juni het ontslag van zijn vader Robin van Persie als hoofdtrainer volgde. Inmiddels is het talent weer fit en behoort hij onder de nieuwe eindverantwoordelijke Giovanni van Bronckhorst volwaardig tot de A-selectie voor het komende seizoen.

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Eind vorige maand circuleerden er via sociale media berichten dat de jeugdexponent intern voor de Atlasleeuwen zou hebben gekozen. Zowel de Marokkaanse voetbalbond (FRMF) als de speler zelf heeft dit echter niet officieel bevestigd. "Ik zie het heel vaak voorbijkomen", vertelt Van Persie in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Maar ik heb de vraag nog niet eens gekregen en kan die ook niet beantwoorden", voegde hij daaraan toe. "Ik heb er ook niet echt over nagedacht en ben er nu niet mee bezig", aldus de Feyenoorder.

De interesse vanuit Noord-Afrika is logisch verklaarbaar, aangezien de moeder van de voetballer, Bouchra, een Marokkaanse achtergrond heeft. Mocht het moment van kiezen daadwerkelijk aanbreken, dan laat de buitenspeler vooral zijn gevoel spreken. "Het liefst speel ik voor beide landen", geeft hij aan. "Wat ik zou doen als de keuze komt? Ik zou het echt niet weten", klinkt het eerlijk. "Als het op mijn pad komt, ga ik erover nadenken", besluit de aanvaller. Vanuit huis zal er in ieder geval geen sturing plaatsvinden bij een eventuele keuze. "Mijn ouders zullen zeggen: volg je hart", legt de negentienjarige uit. "In hun ogen is alles prima wat mij een goed gevoel geeft."