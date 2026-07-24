Al-Hilal troeft Europese top af en presenteert Crysencio Summerville

heeft zijn toptransfer naar het Midden-Oosten definitief te pakken. De vleugelaanvaller maakt per direct de overstap van West Ham United naar de Saudische grootmacht Al-Hilal. In Riyad heeft de Oranje-international vandaag zijn handtekening gezet onder een vierjarig contract. Met de overgang is een gegarandeerde transfersom van om en nabij de 65 tot 70 miljoen euro gemoeid, een bedrag dat middels bonussen nog kan oplopen tot maximaal 80 miljoen euro.

Voorafgaand aan de officiële presentatie onderging de rechtspoot zijn medische keuring in Amsterdam. Met de keuze voor de Saudi Pro League laat de aanvaller diverse Europese topclubs achter zich. Zo had AS Roma serieuze belangstelling en brachten de Italianen zelfs een bod van 46 miljoen euro uit, dat door de Londenaren werd afgewezen. Ook Premier League-clubs als Manchester United en Aston Villa zaten op het vinkentouw voor de diensten van de buitenspeler. Uiteindelijk koos hij voor het lucratieve aanbod uit Saudi-Arabië, waar een geschat jaarsalaris van vijftien tot zeventien miljoen euro klaarligt.

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De overstap volgt op een roerige periode voor de dribbelaar. Ondanks de degradatie van West Ham United uit de Premier League in mei, kende de Nederlander een uitstekend individueel seizoen. In 34 officiële optredens voor de Engelse club was de vleugelspits goed voor zeven doelpunten en vijf assists. Die prestaties leverden hem begin juni zijn debuut in het Nederlands elftal op onder bondscoach Ronald Koeman. Tijdens het WK ontpopte de debutant zich vervolgens tot een van de weinige lichtpuntjes bij Oranje. In vier toernooiwedstrijden noteerde de smaakmaker twee treffers, waaronder een doelpunt tegen Japan, en leverde daarnaast twee assists af.

Bij zijn nieuwe club komt de 24-jarige international terecht in een selectie vol internationale sterren. De aankoop deelt straks de kleedkamer met onder meer Karim Benzema, Darwin Núñez en Rúben Neves. Ook de Servische middenvelder Sergej Milinkovic-Savic, Theo Hernandez en verdediger Kalidou Koulibaly behoren tot het sterrenensemble in Riyad. De keuze voor het grote geld heeft mogelijk wel sportieve consequenties voor de interlandcarrière van de WK-ganger. De teller staat momenteel op zes officiële interlands voor de nationale ploeg. Het is echter nog maar de vraag of de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal de aanvaller nog meeneemt nu hij in een sportief minder hoog aangeschreven competitie speelt.