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Al-Hilal troeft Europese top af en presenteert Crysencio Summerville

24 juli 2026, 21:15
Crysencio Summerville
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.
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Crysencio Summerville heeft zijn toptransfer naar het Midden-Oosten definitief te pakken. De vleugelaanvaller maakt per direct de overstap van West Ham United naar de Saudische grootmacht Al-Hilal. In Riyad heeft de Oranje-international vandaag zijn handtekening gezet onder een vierjarig contract. Met de overgang is een gegarandeerde transfersom van om en nabij de 65 tot 70 miljoen euro gemoeid, een bedrag dat middels bonussen nog kan oplopen tot maximaal 80 miljoen euro.

Voorafgaand aan de officiële presentatie onderging de rechtspoot zijn medische keuring in Amsterdam. Met de keuze voor de Saudi Pro League laat de aanvaller diverse Europese topclubs achter zich. Zo had AS Roma serieuze belangstelling en brachten de Italianen zelfs een bod van 46 miljoen euro uit, dat door de Londenaren werd afgewezen. Ook Premier League-clubs als Manchester United en Aston Villa zaten op het vinkentouw voor de diensten van de buitenspeler. Uiteindelijk koos hij voor het lucratieve aanbod uit Saudi-Arabië, waar een geschat jaarsalaris van vijftien tot zeventien miljoen euro klaarligt.

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De overstap volgt op een roerige periode voor de dribbelaar. Ondanks de degradatie van West Ham United uit de Premier League in mei, kende de Nederlander een uitstekend individueel seizoen. In 34 officiële optredens voor de Engelse club was de vleugelspits goed voor zeven doelpunten en vijf assists. Die prestaties leverden hem begin juni zijn debuut in het Nederlands elftal op onder bondscoach Ronald Koeman. Tijdens het WK ontpopte de debutant zich vervolgens tot een van de weinige lichtpuntjes bij Oranje. In vier toernooiwedstrijden noteerde de smaakmaker twee treffers, waaronder een doelpunt tegen Japan, en leverde daarnaast twee assists af.

Bij zijn nieuwe club komt de 24-jarige international terecht in een selectie vol internationale sterren. De aankoop deelt straks de kleedkamer met onder meer Karim Benzema, Darwin Núñez en Rúben Neves. Ook de Servische middenvelder Sergej Milinkovic-Savic, Theo Hernandez en verdediger Kalidou Koulibaly behoren tot het sterrenensemble in Riyad. De keuze voor het grote geld heeft mogelijk wel sportieve consequenties voor de interlandcarrière van de WK-ganger. De teller staat momenteel op zes officiële interlands voor de nationale ploeg. Het is echter nog maar de vraag of de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal de aanvaller nog meeneemt nu hij in een sportief minder hoog aangeschreven competitie speelt.

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Orient
213 Reacties
142 Dagen lid
234 Likes
Orient
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Hij komt natuurlijk wel in een ploeg met goede ploeggenoten, niet met koekenbakkers. Dat Ronald Koeman niet gecharmeerd was van de competitie in Saudi Arabië was zijn persoonlijke mening. Er waren genoeg landen op het WK die spelers uit die competitie in hun ploeg hadden. En als Summerville daar liever tekent, is dat zijn goed recht.

Kicker
578 Reacties
741 Dagen lid
1.457 Likes
Kicker
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  • 1
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avatar

Lekker cashen dan maar. Of het goed is voor zijn interlandcarrière moeten we maar afwachten. Hij is in ieder geval veel jonger en 100 keer beter dan die Depay.

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Orient
213 Reacties
142 Dagen lid
234 Likes
Orient
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Hij komt natuurlijk wel in een ploeg met goede ploeggenoten, niet met koekenbakkers. Dat Ronald Koeman niet gecharmeerd was van de competitie in Saudi Arabië was zijn persoonlijke mening. Er waren genoeg landen op het WK die spelers uit die competitie in hun ploeg hadden. En als Summerville daar liever tekent, is dat zijn goed recht.

Kicker
578 Reacties
741 Dagen lid
1.457 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Lekker cashen dan maar. Of het goed is voor zijn interlandcarrière moeten we maar afwachten. Hij is in ieder geval veel jonger en 100 keer beter dan die Depay.

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Crysencio Summerville

Crysencio Summerville
West Ham United
Team: West Ham
Leeftijd: 24 jaar (30 okt. 2001)
Positie: AM (L), A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
West Ham
31
5
2024/2025
West Ham
19
1
2024/2025
Leeds
-
-
2023/2024
Leeds
46
20

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