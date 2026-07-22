Summerville twijfelt plots over Al-Hilal, maar Feyenoord heeft een duidelijke wens

De transferstrijd rond heeft opnieuw een onverwachte wending gekregen. Hoewel West Ham United en Al-Hilal al een volledig akkoord hadden bereikt, heeft de 24-jarige aanvaller zijn definitieve toestemming voorlopig nog niet gegeven. AS Roma weigert zich neer te leggen bij een nederlaag en heeft met een ultiem offensief de overstap naar Saudi-Arabië tijdelijk tot stilstand gebracht.

Trainer Gian Piero Gasperini heeft Summerville persoonlijk gebeld, terwijl ook de familie Friedkin, eigenaar van AS Roma, zich opnieuw nadrukkelijk met de onderhandelingen heeft bemoeid. Dat schrijft La Gazzetta dello Sport. Daardoor heeft de Oranje-international om extra bedenktijd gevraagd. Zijn medische keuring bij Al-Hilal, die voor woensdagochtend gepland stond, is voorlopig niet definitief bevestigd.

Gasperini probeert Summerville persoonlijk te overtuigen

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AS Roma had volgens de nieuwste Italiaanse berichtgeving een akkoord bereikt met West Ham over een transfersom van 47 miljoen euro, aangevuld met vier miljoen euro aan bonussen. Summerville kon in Rome ongeveer 4,2 miljoen euro per seizoen gaan verdienen.

De Italiaanse club beschouwde de komst van de buitenspeler als nagenoeg afgerond. De eigenaren van Roma hadden zelfs hun privévliegtuig naar Rotterdam gestuurd om Summerville op te halen. Rond 21.30 uur zou hij in Rome arriveren, waarna de transfer kon worden voltooid.

De situatie veranderde volledig toen Al-Hilal zich in de onderhandelingen mengde. De Saudische club bood West Ham naar verluidt tachtig miljoen euro. Ook Summerville kreeg een voorstel dat financieel nauwelijks te evenaren lijkt: een jaarsalaris van ongeveer zestien miljoen euro.

Binnen twee uur stond de transferwereld van de aanvaller op zijn kop. Roma annuleerde de vlucht naar luchthaven Ciampino en Summerville leek alsnog voor Al-Hilal te kiezen. De Saudische club en West Ham bereikten een akkoord, terwijl ook de speler aanvankelijk instemde met de overstap.

Gasperini en de Friedkins hebben zich echter nog één keer gemeld. De trainer probeert Summerville ervan te overtuigen dat spelen in de Champions League en een sportief vervolg in Europa op dit moment zwaarder zouden moeten wegen dan het enorme salaris in Saudi-Arabië.

Summerville heeft vervolgens met zijn familie overlegd en zijn definitieve beslissing uitgesteld. Roma blijft daardoor in de race, al willen de Italianen naar verluidt niet veel langer op een antwoord wachten. Mocht de transfer alsnog mislukken, dan gelden Antonio Nusa, Said El Mala en Ibrahim Mbaye als andere kandidaten voor de linkerflank.

Feyenoord profiteert mee van miljoenentransfer

Ook Feyenoord volgt de ontwikkelingen rond Summerville met bovengemiddelde belangstelling. De aanvaller speelde tussen zijn zevende en achttiende in de jeugdopleiding van de Rotterdamse club. Daardoor heeft Feyenoord via het solidariteitsmechanisme van de FIFA recht op een gedeelte van de transfersom.

Bij een internationale transfer kan maximaal vijf procent van het bedrag worden verdeeld onder de clubs waar een speler tussen zijn twaalfde en 23ste stond geregistreerd. De opleidingsjaren vanaf de zestiende verjaardag tellen daarbij zwaarder mee.

Op basis van de loopbaan van Summerville kan Feyenoord naar schatting aanspraak maken op ongeveer 1,7 tot 1,8 procent van de transfersom. Hoeveel de Rotterdammers uiteindelijk ontvangen, hangt daarom mede af van de club waarvoor Summerville kiest.

Bij het eerder gemelde totaalpakket van ongeveer tachtig miljoen euro voor een transfer naar Al-Hilal zou Feyenoord circa 1,36 tot 1,44 miljoen euro ontvangen, weet FR12.

Kiest Summerville alsnog voor AS Roma, dat 47 miljoen euro plus vier miljoen aan bonussen biedt, dan zou de verwachte solidariteitsbijdrage lager uitvallen. Bij een totale transfersom van 51 miljoen euro gaat het om ongeveer 870.000 tot 920.000 euro.

Feyenoord verdiende in het verleden al miljoenen aan Summerville. De buitenspeler vertrok in 2020 voor ongeveer 1,5 miljoen euro naar Leeds United. De Rotterdammers bedongen daarbij een doorverkooppercentage van tien procent.

Toen Leeds hem in 2024 voor ongeveer dertig miljoen euro verkocht aan West Ham, leverden het doorverkooppercentage en de verschillende opleidingsvergoedingen Feyenoord naar schatting 4,5 miljoen euro op. Bij een transfer naar Al-Hilal zou de totale opbrengst die Feyenoord aan Summerville heeft overgehouden volgens eerdere berekeningen oplopen tot ongeveer 7,4 miljoen euro.