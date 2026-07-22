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Ibrahim Cissoko keert drie jaar na NEC-vertrek terug in de Eredivisie

22 juli 2026, 19:51
Ibrahim Cissoko als speler van Bolton Wanderers
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Ibrahim Cissoko vervolgt zijn loopbaan bij PEC Zwolle, zo maakt de Eredivisionist woensdagavond bekend. De 23-jarige aanvaller komt over van het Franse Toulouse en tekent een vierjarig contract.

Geboren Nijmegenaar Cissoko doorliep de jeugdopleiding van N.E.C. en brak bij die club ook door in het betaald voetbal. In de zomer van 2023 maakte hij een miljoenentransfer naar Frankrijk, toen Toulouse een bedrag van 3 miljoen euro voor hem overmaakte. Een groot succes zou het echter niet worden: de afgelopen seizoenen bracht Cissoko op huurbasis door bij achtereenvolgens Plymouth Argyle, Sheffield Wednesday en Bolton Wanderers.

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Namens die laatste club kwam Cissoko afgelopen seizoen tot 34 officiële wedstrijden, waarvan het grootste deel in de League One - het derde Engelse profniveau. Daarin was de aanvaller goed voor zes goals en twee assists. Deze zomer keerde hij terug in Frankrijk, maar PEC haalt Cissoko nu dus terug naar de Eredivisie. De drievoudig international van Jong Oranje tekent een contract tot medio 2030 in de Hanzestad.

'Ik voel de waardering en de ambitie van de club'

"PEC Zwolle is vanaf het eerste moment heel serieus en concreet geweest", zegt Cissoko in een eerste reactie op de clubsite van PEC. "Die waardering en de ambitie van de club voel ik en wil ik graag uitbetalen op het veld. Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan hier en kijk uit naar de competitiestart", aldus de aanvaller.

Hamstra: 'Hij heeft alles wat je van een vleugelaanvaller graag wilt zien'

Technisch directeur Gerry Hamstra heeft Cissoko onlangs nog samen met hoofdtrainer Henry van der Vegt aan het werk gezien en is blij dat de aanvaller voor PEC heeft gekozen. "Ibrahim heeft alles wat je van een vleugelaanvaller graag wilt zien. Hij is snel, technisch en zoekt graag de één-tegen-één duels op. Hij heeft de voorbije jaren veel ervaring opgedaan in sterke competities, waar hij zelf als voetballer ook completer is geworden", zegt de technisch directeur.

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Ibrahim Cissoko

Ibrahim Cissoko
Toulouse FC
Team: Toulouse
Leeftijd: 23 jaar (26 mrt. 2003)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Bolton
12
0
2024/2025
Sheff Wed
5
0
2023/2024
Toulouse
11
1
2022/2023
NEC
26
2

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
10
Heerenveen
0
0
0
11
NEC
0
0
0
12
PEC
0
0
0
13
PSV
0
0
0
14
Sparta
0
0
0

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