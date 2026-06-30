heeft een eenjarig contract ondertekend bij PEC Zwolle, zo maakt de club bekend. De 36-jarige verdediger komt transfervrij over van FC Utrecht, waar hij de afgelopen vier seizoenen onder contract stond.

Afgelopen seizoen kwam Viergever, verspreid over alle competities, als aanvoerder nog tot 41 wedstrijden namens FC Utrecht. Zijn contract liep deze zomer af, waardoor hij transfervrij op zoek kon naar een nieuwe werkgever. In PEC heeft hi jdie dus gevonden. In Zwolle tekent de ervaren verdediger een contract voor één seizoen.

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Viergever zegt in een eerste reactie tegenover de clubkanalen van PEC dat hij uitkijkt naar zijn nieuwe avontuur. "k ben blij dat ik bij PEC Zwolle aan de slag ga. Na vier mooie jaren in Utrecht voelt het nog steeds heel goed om op het veld te staan. Ik heb fijne gesprekken gevoerd met Gerry en met de trainer en zie een duidelijke rol voor mij weggelegd bij PEC Zwolle. Ik heb veel zin in het nieuwe seizoen en kijk er naar uit om weer op het veld te staan", aldus de verdediger.

De technisch directeur van PEC, Gerry Hamstra, is vanzelfsprekend in zijn nopjes met de komst van Viergever. "We zijn heel blij dat we Nick hebben kunnen toevoegen aan de selectie. Hij heeft enorm veel ervaring op het allerhoogste niveau in binnen- en buitenland en is een van de meest ervaren spelers in de VriendenLoterij Eredivisie. Met die ervaring en leiderschapskwaliteiten gaat Nick ons zowel binnen als buiten het veld helpen een hoge norm te stellen", zegt Hamstra in een eerste reactie.

Viergever doorliep de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam en brak bij die club ook door in het betaald voetbal. Daarna diende hij achtereenvolgens de belangen van AZ, Ajax en PSV, alvorens bij het Duitse Greuther Fürth een kortstondig buitenlands avontuur te beleven. Sinds 2022 stond Viergever onder contract bij FC Utrecht. In 2012 debuteerde de verdediger in het Nederlands elftal, waarvoor hij uiteindelijk drie officiële interlands zou spelen.