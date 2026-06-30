Ajax presenteert Caio Henrique, die direct een belofte doet

is speler van Ajax, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De linksback komt over van AS Monaco en heeft een contract tot medio 2030 getekend in Amsterdam.

De komst van Henrique naar Ajax hing al langer in de lucht. De 28-jarige Braziliaan leek in eerste instantie echter te duur te zijn voor de Amsterdammers. Henrique deed echter water bij de wijn, waardoor er toch een persoonlijk akkoord kon worden bereikt. De nummer vijf van de Eredivisie betaalt volgens ESPN maximaal veertien miljoen euro voor de verdediger.

Artikel gaat verder onder video

Henrique doorliep zijn jeugdopleiding bij het Braziliaanse Santos, waarna Atlético Madrid hem naar Europa haalde. Na verhuurperiodes in zijn geboorteland bij Paraná, Fluminense en Grêmio betaalde AS Monaco in 2020 acht miljoen euro voor de back. De verdediger had nog een contract tot medio 2027 in het prinsdom en kwam in zes seizoenen tot 211 wedstrijden voor de Monegasken. Daarin scoorde hij drie keer en gaf hij 41 assists.

Jordi Cruijff is in zijn nopjes met de komst van Henrique. “We hebben lange tijd gewerkt aan zijn komst en het is mooi dat het gelukt is. Hij is een speler die veel ervaring en leiderschap met zich mee brengt. Met zijn kwaliteiten is hij een waardevolle aanvulling, die er direct kan staan”, aldus de technisch directeur.

Henrique heeft zelf een duidelijke doelstelling in Amsterdam. "Kampioen worden van Nederland. Zo simpel is het. We moeten de lat hoog leggen", maakt hij duidelijk. Na zijn gesprek met Cruijff werd de Braziliaan enthousiast. "Hij heeft mij heel duidelijk gemaakt dat het doel is om titels te winnen. We moeten met Ajax terugkeren naar de periode waarin we prijzen pakten."

In het verleden heeft Ajax al de nodige Brazilianen in dienst gehad. "Met Antony en David Neres heb ik nog samengespeeld in de Braziliaanse jeugdelftallen", licht Henrique er twee uit. "Maxwell heeft hier ook grote successen gekend en prijzen gewonnen. Zijn naam is vereeuwigd in de geschiedenis van Ajax. Dat wil ik ook."