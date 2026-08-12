Memphis transfervrij op weg naar Ajax? 'Het Godts-verhaal...'

is transfervrij op te pikken, nu Corinthians heeft besloten zijn contract niet te verlengen. Slaat een Nederlandse topclub toe? In Voetbalpraat van ESPN wordt volop gespeculeerd over een mogelijke terugkeer van Memphis naar de Eredivisie, waarbij onder meer Ajax als mogelijke bestemming wordt genoemd.

Dinsdagavond kwam het verrassende nieuws naar buiten dat Memphis vertrekt uit Brazilië. Na de recente 2-0 competitiezege op Red Bull Bragantino van afgelopen zondag gaf Fernando Diniz nog aan dat de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal zijn contract zou gaan verlengen. De Oranje-international was sinds eind juli officieel clubloos, maar trainde wel gewoon volledig mee met de selectie en werd onlangs nog medisch fit verklaard. Ondanks deze positieve signalen trekt Corinthians nu toch de stekker uit de samenwerking. Het zou te maken hebben met de zorgelijke financiële situatie van de club.

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In het programma Voetbalpraat van ESPN wordt vervolgens gesproken over de toekomst van Memphis. Journalist Tijmen van Wissing ziet een overstap naar de Verenigde Staten als een logische optie. "Het is nog steeds een hele goede voetballer. Ik zie hem wel in de Verenigde Staten spelen", zegt hij.

'Memphis is daar té groot voor'

Presentator Wouter Bouwman vraagt zich vervolgens hardop af of Memphis ook terug kan keren naar Nederland. Van Wissing denkt dat dit lastig wordt. "Ik denk dat Memphis daar té groot voor is. Het is een merk, maar ik zou het wel geweldig vinden. Je kan je dan wel gaan ergeren!"

Ajax?

Mario Been vraagt zich af waar Memphis in Nederlands terecht kan. "Wie in Nederland gaat hem halen? Dat zou Ajax kunnen zijn op basis van het Godts-verhaal", zegt de oud-voetballer, doelend op de concrete belangstelling van Paris Saint-Germain voor de Belgische aanvaller. "Feyenoord heeft geleerd van Sterling, dat gaan ze nooit doen. En bij PSV? Waar moet hij daar gaan spelen?"