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Memphis transfervrij op weg naar Ajax? 'Het Godts-verhaal...'

12 augustus 2026, 11:55
Memphis Depay/Ajax
Foto: © Imago/realtimes
11 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek. Volgt FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles op de voet, maar schrijft ook over andere clubs.
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Memphis Depay is transfervrij op te pikken, nu Corinthians heeft besloten zijn contract niet te verlengen. Slaat een Nederlandse topclub toe? In Voetbalpraat van ESPN wordt volop gespeculeerd over een mogelijke terugkeer van Memphis naar de Eredivisie, waarbij onder meer Ajax als mogelijke bestemming wordt genoemd.

Dinsdagavond kwam het verrassende nieuws naar buiten dat Memphis vertrekt uit Brazilië. Na de recente 2-0 competitiezege op Red Bull Bragantino van afgelopen zondag gaf Fernando Diniz nog aan dat de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal zijn contract zou gaan verlengen. De Oranje-international was sinds eind juli officieel clubloos, maar trainde wel gewoon volledig mee met de selectie en werd onlangs nog medisch fit verklaard. Ondanks deze positieve signalen trekt Corinthians nu toch de stekker uit de samenwerking. Het zou te maken hebben met de zorgelijke financiële situatie van de club.

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In het programma Voetbalpraat van ESPN wordt vervolgens gesproken over de toekomst van Memphis. Journalist Tijmen van Wissing ziet een overstap naar de Verenigde Staten als een logische optie. "Het is nog steeds een hele goede voetballer. Ik zie hem wel in de Verenigde Staten spelen", zegt hij.

'Memphis is daar té groot voor'

Presentator Wouter Bouwman vraagt zich vervolgens hardop af of Memphis ook terug kan keren naar Nederland. Van Wissing denkt dat dit lastig wordt. "Ik denk dat Memphis daar té groot voor is. Het is een merk, maar ik zou het wel geweldig vinden. Je kan je dan wel gaan ergeren!"

Ajax?

Mario Been vraagt zich af waar Memphis in Nederlands terecht kan. "Wie in Nederland gaat hem halen? Dat zou Ajax kunnen zijn op basis van het Godts-verhaal", zegt de oud-voetballer, doelend op de concrete belangstelling van Paris Saint-Germain voor de Belgische aanvaller. "Feyenoord heeft geleerd van Sterling, dat gaan ze nooit doen. En bij PSV? Waar moet hij daar gaan spelen?"

Vind jij dat Ajax Memphis Depay moet binnenhalen nu hij transfervrij is?

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dilima1966
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Memphis komt uit fe grabbelton voor fc update dit verhaal neem ik met 10 korreltje zout ....Memphis is daar té groot voor..... dan meteen ook maar messi en Ronaldo toevoegen aan de lijst voor ajax

John van Berkum
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John van Berkum
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Te groot? Misschien naar nec

dilima1966
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@John van Berkum te groot voor ajax die gaat niet naar ajax om psv achtergronden

Kramer
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Nee dankje

EuropaMango
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Alsjeblief NIET zeg... laat hem lekker naar de MLS of de zandbak gaan.

CG
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Zeker niet doen!!

Henk Postulart
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Nee echt niet doen

Kolie
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Hahahahaha gaat zekers niet gebeuren

Stoker
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Die gaat nog eerder terug naar psv dan

Martine
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Haha, leuker kan je een verhaal niet brengen. Transfervrij ?? Koekoek. Weleens van tekengeld gehoord en die zijn niet mis bij deze meneer

Jopie14
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Jopie14
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In Godtsnaam. Lekker wegblijven a.u.b.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.943 Reacties
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18.613 Likes
dilima1966
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Memphis komt uit fe grabbelton voor fc update dit verhaal neem ik met 10 korreltje zout ....Memphis is daar té groot voor..... dan meteen ook maar messi en Ronaldo toevoegen aan de lijst voor ajax

John van Berkum
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John van Berkum
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Te groot? Misschien naar nec

dilima1966
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dilima1966
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@John van Berkum te groot voor ajax die gaat niet naar ajax om psv achtergronden

Kramer
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Nee dankje

EuropaMango
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EuropaMango
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Alsjeblief NIET zeg... laat hem lekker naar de MLS of de zandbak gaan.

CG
3.737 Reacties
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Zeker niet doen!!

Henk Postulart
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Nee echt niet doen

Kolie
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Hahahahaha gaat zekers niet gebeuren

Stoker
252 Reacties
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Stoker
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Die gaat nog eerder terug naar psv dan

Martine
360 Reacties
552 Dagen lid
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Haha, leuker kan je een verhaal niet brengen. Transfervrij ?? Koekoek. Weleens van tekengeld gehoord en die zijn niet mis bij deze meneer

Jopie14
465 Reacties
190 Dagen lid
553 Likes
Jopie14
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In Godtsnaam. Lekker wegblijven a.u.b.

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Memphis Depay

Memphis Depay
Leeftijd: 32 jaar (13 feb. 1994)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026
Corinthians
4
0
2025
Corinthians
23
6
2025
Corinthians
12
2
2024/2025
Atlético
-
-

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Go Ahead
1
3
3
3
AZ
1
2
3
4
Ajax
1
2
3
5
Groningen
1
1
3
6
Telstar
1
1
3

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