Corinthians deelt update over situatie van transfervrije Memphis Depay

staat op het punt zijn aflopende verbintenis bij Corinthians te verlengen, zo meldt Voetbal International. Volgens trainer Fernando Diniz is de deal met de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal nagenoeg rond, de handtekeningen worden naar verwachting deze week gezet. De aanvaller is inmiddels teruggekeerd in Brazilië en traint alweer volledig mee met de selectie van de club uit São Paulo.

De spits was formeel gezien korte tijd clubloos, aangezien zijn vorige contract eind juli afliep. Dat de officiële contractverlenging enige tijd op zich liet wachten, had volgens Braziliaanse berichtgeving te maken met een complexe constructie rondom een externe financiële partner. De club had expliciete goedkeuring nodig van de partijen die verantwoordelijk zijn voor het financiële pakket van de deal. Inmiddels lijken de laatste administratieve plooien gladgestreken, waardoor een langer verblijf bij de huidige nummer negen van de Braziliaanse Serie A definitief vorm krijgt.

Artikel gaat verder onder video

Tijdens een persconferentie afgelopen zondag gaf Diniz tekst en uitleg over de actuele situatie van zijn sterspeler. "Memphis staat op het punt een contract te tekenen, ik denk maandag of dinsdag", aldus de trainer. "Ik weet dat de deal bijna rond is. We weten nog niet of hij speelgerechtigd zal zijn en of er genoeg tijd is voor zijn debuut op donderdag", zo klonk het over de inzetbaarheid van de Nederlander. Komende donderdag speelt Corinthians de cruciale heenwedstrijd in de achtste finales van de Copa Libertadores tegen het Argentijnse Rosario Central. Het is dus nog maar de vraag of de aanvaller dan al direct bij de wedstrijdselectie zit.

De Oranje-international heeft de noodzakelijke medische tests bij de Braziliaanse grootmacht inmiddels met succes doorstaan. "Wat de training betreft: hij heeft de medische tests bij de club al doorlopen", stelde Diniz vastberaden tegenover de aanwezige media. "Hij heeft een laag vetpercentage en is fit genoeg om van waarde te zijn. Ik wil geen verwachtingen scheppen over of hij wel of niet zal spelen, maar hij zou wel tot de wedstrijdselectie kunnen behoren", besloot de trainer zijn relaas.

Voor Memphis is het zaak om op korte termijn weer officiële wedstrijdminuten te maken, mede met het oog op zijn ambities binnen het Nederlands elftal. De aanvaller kende een moeizaam wereldkampioenschap waarin hij regelmatig als invaller werd gebruikt. Na de uitschakeling tegen Marokko en het daaropvolgende vertrek van bondscoach Ronald Koeman is het momenteel nog onduidelijk hoe de toekomst van de spits bij de nationale ploeg er precies uitziet onder de nieuwe sportieve leiding.