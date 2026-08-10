Nederlandse voetballer (20) op luchthaven Valencia gearresteerd voor verkrachting

De Spaanse politie heeft op de luchthaven van Valencia een twintigjarige Nederlandse voetballer gearresteerd op verdenking van de verkrachting van een achttienjarige vrouw, zo meldt Levante EMV. De speler, die in de media wordt aangeduid met de initialen L.Z., werd vlak voor zijn vlucht naar Schiphol in de boeien geslagen.

Het vermeende seksueel geweld zou in de vroege uren van woensdag 5 augustus hebben plaatsgevonden. De verdachte, die geen profvoetballer zou zijn maar wel op hoog niveau speelt, was op dat moment met zijn broer en een vriend op vakantie in de Spaanse stad. Volgens de verklaring van het slachtoffer had zij de Nederlander ontmoet in het gereserveerde gedeelte van een nachtclub, waarna zij samen de club verlieten.

Eerst seks met wederzijdse toestemming

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De twee liepen naar de onderkant van de nabijgelegen Assut de l'Or-brug. Daar hadden ze volgens het slachtoffer eerst met wederzijdse toestemming vaginale seks. Nadat die seks was afgelopen, zou de vrouw hebben aangegeven terug te willen naar haar vriendinnen. De Nederlander zou haar vervolgens hebben gedwongen tot orale seks en daarna tot anale penetratie, ondanks haar weigering.

De jonge vrouw keerde na het incident terug naar de nachtclub en vertelde haar vriendinnen wat er volgens haar was gebeurd. Een van hen belde daarop de politie. De verdachte was op dat moment al samen met zijn broer en vriend vertrokken.

De politie begeleidde de vrouw naar een ziekenhuis in Valencia, waar het protocol voor seksueel geweld werd gevolgd. Tijdens het onderzoek werden volgens Levante EMV verwondingen aan haar benen en andere delen van haar lichaam vastgesteld die overeenkwamen met het door haar beschreven incident. De politie onderzoekt daarnaast een mogelijke video-opname die het slachtoffer tijdens de situatie zou hebben gemaakt.

Snel ingrijpen op de luchthaven na gedeelde foto's

De aanhouding van de sporter kon op het laatste moment worden gerealiseerd doordat een vriendin van het slachtoffer foto's van de drie Nederlanders met de recherche deelde. Hierdoor kon de politie collega's op de luchthaven waarschuwen. Agenten wisten de man vervolgens te lokaliseren en tegen te houden toen hij op het punt stond aan boord te stappen van zijn vlucht naar Amsterdam.

De Nederlander bracht een nacht door in een Spaanse cel. De volgende dag werd hij voorgeleid bij de rechtbank. De officier van justitie vroeg volgens Levante EMV niet om beperkende maatregelen, waarna de rechter besloot de twintiger voorlopig vrij te laten. Hij kreeg geen voorwaarden opgelegd en kon daardoor terugvliegen naar Nederland.

De zaak wordt nog onderzocht. De Nederlander blijft verdachte en moet gehoor geven aan een eventuele oproep van de Spaanse rechtbank. Ook het slachtoffer is inmiddels teruggekeerd naar haar thuisland en zal naar Spanje moeten terugkeren als de rechtbank haar oproept.