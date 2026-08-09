De FIFA heeft in een lang statement afstand genomen van de schokkende onthullingen die The Telegraph deed over voorzitter Gianni Infantino. De Zwitser zou in zijn tijd bij de UEFA een affaire hebben gehad met een medewerkster, die daardoor een lucratieve promotie zou hebben gemaakt. Volgens de bond is er sprake van een 'gecoördineerde poging' om de positie van Infantino te ondermijnen.

In zijn tijd als secretaris-generaal van de UEFA (2009-2016) zou de getrouwde Infantino, vader van vier dochters, een affaire met een vrouwelijke UEFA-medewerker hebben gehad. Zij maakte binnen de bond vervolgens promotie, zo schreef bovengenoemde krant, met dank aan Infantino. Toenmalig UEFA-preses Michel Platini zou de Zwitser uiteindelijk voor de keuze hebben gesteld: "Jij eruit of zij eruit." Infantino koos dat laatste, waarna de vrouw met een forse ontslagvergoeding op straat zou zijn gezet. Via 'connecties' zou Infantino haar echter al snel weer aan een nieuwe functie bij een andere organisatie hebben geholpen.

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De onthullingen van The Telegraph komen op een moment dat Infantino al zwaar onder druk staat. Vooral de UEFA is zeer verbolgen over het inmiddels gesneuvelde plan van de FIFA-preses om de rechten van de grootste evenementen, waaronder het WK voor mannen, onder te brengen in een bedrijf waarin ook private investeerders zich zouden kunnen inkopen. Ondanks het feit dat Infantino dat plan al snel weer introk, dreigt de Europese bond nog altijd om toekomstige FIFA-toernooien te boycotten zolang Infantino aanblijft.

De FIFA gaat zaterdag uitgebreid in op de recente ontwikkelingen. In een verklaring zegt een woordvoerder dat de bond 'geen enkel proces aangaande de verkiezing van de FIFA-voorzitter te steunen, faciliteren of tolereren dat in strijd is met de statuten, de democratische procedures en het vastgestelde kader van de FIFA'. "De voorzitter wordt democratisch gekozen door de lidstaten en blijft zijn functie uitvoeren op basis van dat mandaat", onderstreept de woordvoerder.

"Het wordt steeds duidelijker dat er sprake is van een gecoördineerde, aanhoudende poging van sommigen om de FIFA én haar voorzitter te ondermijnen", vervolgt de woordvoerder. "Degenen die niet voldoende steun hebben van de andere lidstaten, moeten niet proberen om via beschuldigingen, insinuaties of misinformatie te bereiken wat ze niet lukt via de democratische processen van de FIFA."

De 'recente berichtgeving', waarmee de FIFA naar de aantijgingen van The Telegraph lijkt te verwijzen, bevat volgens de bond 'ongefundeerde beweringen en aantoonbaar valse claims' over de FIFA en Infantino. "Speculatie en insinuaties mogen niet als feiten worden gepresenteerd, herhaling maakt een bewering niet waar", aldus de bond.

Vervolgens laat de FIFA weten dat Infantino 'al meer dan 30 jaar van zijn professionele leven' heeft gewijd aan het voetbal, en dat de preses 'aanzienlijk heeft bijgedragen aan veranderingen in de sport, met name het vergroten van toegang, middelen en kansen voor iedereen in de voetbalwereld'. "Verandering brengt onvermijdelijk uitdagingen met zich mee voor gevestigde belangen, maar onenigheid met verandering kan geen rechtvaardiging zijn om het democratische mandaat van de FIFA-voorzitter te ondermijnen."