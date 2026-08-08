Mario Been verbaasd over handelen Feyenoord: 'Voor 30 miljoen had ik hem weggebracht'

Mario Been vindt het opmerkelijk dat Feyenoord een bod van omstreeks dertig miljoen euro op naast zich neer heeft gelegd. De oud-trainer van de Rotterdammers bestempelt de twintigjarige rechtsback weliswaar als een groot talent, maar is van mening dat de clubleiding bij een dergelijk bedrag overstag had moeten gaan. Volgens de analist had de verdediger voor die som verkocht moeten worden.

Tijdens het programma De Eretribune op ESPN sprak de tafelgast zich zaterdagavond uit over de afgeslagen transfer. Feyenoord ontving eerder deze zomer een aanbieding van AS Roma, dat inclusief bonussen opliep tot om en nabij de 29,5 miljoen euro. Technisch directeur Dévy Rigaux hield echter vast aan een minimale vaste transfersom van 33 miljoen euro. "Met alle respect, maar ik vind van niet", reageerde de oud-oefenmeester op de vraag of het logisch is dat de club vasthoudt aan die hoge vraagprijs. "Ik heb alle bewondering voor Read", voegde hij daaraan toe. "Hij is op dit moment de beste rechtsback die Feyenoord heeft", stelde de analist vast.

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Binnen de huidige selectie van trainer Giovanni van Bronckhorst is het verschil in niveau met de alternatieven op de rechterflank volgens Been aanzienlijk. "Ze hebben Nieuwkoop en Lotomba nog, maar die vind ik allebei niet goed genoeg", oordeelde hij hardop. De twintigjarige back, die in juli tijdens alle grote oefenwedstrijden in actie kwam, is voor hem onbetwist de nummer één. "Hij is de eerste keus en echt een talentvolle speler, maar voor dertig miljoen had ik hem wel gebracht", sprak het ESPN-gezicht duidelijke taal.

Met zijn uitspraken wil de analist niets afdoen aan de kwaliteiten van de vleugelverdediger, die nog tot medio 2029 vastligt in De Kuip. Het gaat hem puur om de zakelijke afweging die een directie bij zulke bedragen moet maken. "Ik vind het heel veel geld voor een heel getalenteerde speler, maar ik vind dat wel bedragen dat Feyenoord mee moet denken", legde hij uit. Wanneer de leiding er bewust voor kiest om dergelijke miljoenenbedragen af te wijzen, moet die lijn volgens hem wel consequent worden doorgetrokken. "Als je kiest voor kwaliteit en je wil het goed doen in de Eredivisie en in de Champions League en je hebt het geld niet nodig, dan is het goed dat ze hem houden", aldus het vaste gezicht van de sportzender.

Aan dat standpunt zit voor de clubleiding wel een duidelijke voorwaarde vast. Feyenoord moet dan ook bereid zijn om de portemonnee gesloten te houden bij biedingen op andere sterkhouders. "Dat zal dan alleen ook moeten gelden voor Ueda en Hadj Moussa, die in de belangstelling staat", waarschuwde Been.