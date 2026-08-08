PSV is zaterdagavond op omstreden wijze langszij gekomen tegen Fortuna Sittard. kopte in de 55ste minuut de 1-1 binnen, maar vlak voor zijn treffer werd Fortuna-doelman Mattijs Branderhorst zichtbaar aan zijn shirt vastgehouden door Paul Wanner. Scheidsrechter Alex Bos keurde het doelpunt desondanks goed en VAR Martin van den Kerkhof zag geen aanleiding om in te grijpen.

De situatie ontstond bij een hoekschop van Ivan Perisic. De Kroaat draaide de bal hoog richting de tweede paal, waarna Branderhorst zijn doel verliet om zich in het luchtduel te mengen. Voordat de doelman richting de bal kon sprinten, werd hij echter kort aan zijn shirt vastgehouden door Wanner.

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Dat contact hinderde Branderhorst bij zijn weg naar de bal. De doelman kwam daardoor iets later bij de situatie en slaagde er vervolgens niet in om de hoekschop te onderscheppen. Flamingo profiteerde optimaal en kon de bal achter de uitgekomen keeper in het lege doel koppen: 1-1.

Bos en VAR laten doelpunt staan

Direct na de treffer ging de aandacht uit naar het moment tussen Wanner en Branderhorst. Videoscheidsrechter Martin van den Kerkhof greep niet in en liet het oordeel van de arbiter op het veld staan.

Daarmee kreeg PSV na een moeizame eerste helft alsnog de gelijkmaker. De Eindhovenaren hadden voor rust liefst het overgrote deel van het balbezit, maar wisten daar nauwelijks gevaar uit te creëren. Fortuna kreeg juist meerdere mogelijkheden en zag al vroeg een doelpunt van Ole Romeny worden afgekeurd wegens buitenspel.

In de 42ste minuut was het alsnog raak voor de bezoekers. Flamingo kopte de bal ongelukkig terug en zette daarmee Romeny feitelijk op weg naar het doel. De aanvaller bleef ditmaal aan de goede kant van de buitenspellijn en schoof de 0-1 achter PSV-doelman Matej Kovár.

Flamingo maakt fout deels goed

Juist Flamingo herstelde zijn fout na rust dus gedeeltelijk door PSV terug in de wedstrijd te koppen. De verdediger stond bij de hoekschop van Perisic op de goede plaats nadat Branderhorst de bal niet wist te bereiken en tekende voor de 1-1.

Het was bovendien niet het eerste opvallende moment van Flamingo. Al vroeg in de wedstrijd speelde hij de bal zomaar in de voeten van Mohamed Ihattaren, waarna Kovár met een redding een achterstand voorkwam. Later was Flamingo zelf bij een PSV-corner stevig vastgepakt door Justin Hubner, waarbij zelfs zijn shirt scheurde.