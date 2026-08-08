Veel kritiek op Feyenoord-huurling: ‘Zo’n speler wil je niet in je team’

heeft zaterdagavond tijdens het duel tussen Willem II en Go Ahead Eagles de nodige wenkbrauwen doen fronsen. Op X klinkt stevige kritiek op het optreden van de huurling van Feyenoord, die volgens meerdere kijkers te vaak voor eigen succes koos en de Tilburgers daarmee een aantal mogelijkheden ontnam.

De vleugelaanvaller begon namens de gepromoveerde ploeg in de basisopstelling aan de seizoensopener in Deventer en kreeg regelmatig de ruimte om gevaar te stichten. Hij wist daar volgens de kijkers alleen onvoldoende mee te doen. Vooral zijn besluitvorming zorgde voor grote frustratie op sociale media. Meerdere keren koos de aanvaller voor een individuele actie, terwijl er volgens de achterban betere opties voorhanden waren. "Slory is het niet echt, hè", schrijft een kijker tijdens de wedstrijd. Een andere reactie is nog duidelijker: "Kan echt niet begrijpen wat clubs in die Slory zien. Echt een HELE matige speler."

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De onvrede richt zich voornamelijk op de manier waarop het talen zijn acties uitvoert. "Jaden 'oogkleppen' Slory. Zonder zijn gehannes staat Willem II gewoon op 1-3", stelt een supporter. Diezelfde kijker vreest bovendien voor de basisplaats van de buitenspeler en ziet concurrent Eser Gürbüz meer indruk maken. "Gurbuz heeft een stuk minder ervaring, maar laat veel leukere dingen zien", klinkt het over de negentienjarige huurling van sc Heerenveen. Een andere voetballiefhebber gaat nog een stap verder en verwijt hem dat hij te veel voor zichzelf speelt. "Ik vind Slory dus echt een vreselijke speler. Ja, hij kan voetballen, maar die jongen voetbalt echt puur voor zichzelf. Vreselijk om zo'n speler in je ploeg te hebben", luidt het harde oordeel.

Ook vanuit de Feyenoord-hoek klinkt kritiek op de ontwikkeling van de speler, die voor één seizoen is verhuurd aan Willem II. "Slory is in één jaar echt zo slecht geworden", verzucht een volger. "Was voor Sauer gewoon het talent bij ons in de jeugd. Maakt zulke domme fouten en denkt bij niks meer na", vult de fan aan. De vraag is of hij zichzelf dit seizoen herpakt en laat zien waarom hij te boek stond als een van de grootste beloftes uit de opleiding van de Rotterdammers. Een talentvolle aanvaller kan zich een individuele actie permitteren, maar zal uiteindelijk ook moeten herkennen wanneer een medespeler er beter voor staat.