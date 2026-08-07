Mike Verweij vermoedt dat de KNVB is 'geschrokken' van het feit dat Louis van Gaal eventueel beschikbaar is om opnieuw bondscoach van het Nederlands elftal te worden. In de podcast Kick-Off van De Telegraaf bespreekt de journalist de stand van zaken in de zoektocht naar een opvolger voor Ronald Koeman.

Koeman trok na de WK-uitschakeling zijn conclusies en liet weten zijn aflopende contract niet te verlengen. Directeur topvoetbal Nigel de Jong van de voetbalbond staat daardoor voor de taak om op korte termijn een nieuwe bondscoach aan te stellen, aangezien op 24 september alweer een Nations League-duel met Duitsland op het programma staat voor Oranje.

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In de media circuleerden de afgelopen tijd meerdere namen, maar om uiteenlopende redenen gaan Arne Slot, Peter Bosz, Erik ten Hag en de zelfs genoemde Pep Guardiola de kar niet trekken bij Oranje. De huidige bondscoach van Jong Oranje, Michael Reiziger (53), lijkt daardoor op dit moment de beste papieren te hebben om het eervolle ambt te mogen gaan vervullen. Hij sprak vorige week zondag, voorafgaand aan de strijd om de Johan Cruijff Schaal, urenlang met De Jong én voetbalcommissaris Clarence Seedorf. Afgelopen maandag werd echter duidelijk dat ook Van Gaal, die morgen (zaterdag) zijn 75e verjaardag viert, openstaat voor een nieuw dienstverband bij de KNVB. De ervaren toptrainer was al drie keer eerder keuzeheer en heeft de handen vrij nu aan zijn adviseurschap bij de raad van commissarissen van Ajax een einde is gekomen.

Verweij denkt dat de KNVB intern al lang heeft besloten wie Koeman moet gaan opvolgen. "In feite: Michael Reiziger binnenhalen, die is al in dienst van de KNVB. Om die als bondscoach neer te zetten, dat moet een abc'tje zijn. Want Reiziger wil natuurlijk heel graag bondscoach worden, en dat is ook logisch", zegt de journalist. De plotselinge kandidaatstelling van Van Gaal lijkt echter als een bom te zijn ingeslagen in Zeist. "Ik denk dat de KNVB echt wel een beetje is geschrokken van de beschikbaarheid van Van Gaal. Ik vind het trouwens ook óntzettend raar dat ze dat zelf niet wisten. Want Van Gaal was in 2022 nog de bondscoach, en volgens mij ook één van de mensen die je echt zou kunnen raadplegen in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach. Met nog een aantal anderen als Bert van Marwijk, Dick Advocaat en Guus Hiddink", zegt Verweij.

Het 'plan-Reiziger' lijkt toch 'gewoon' te worden doorgezet, maar heeft door de ontwikkelingen rond Van Gaal wel vertraging opgelopen, vermoedt Verweij. "Het heeft er wel alle schijn van dat ze echt gaan inzetten op Reiziger. Ik denk dat de vertraging is om het 'stormpje' Louis van Gaal te laten overwaaien. Want: met Van Gaal is nog steeds geen contact geweest, volgens de laatste informatie die ik heb."

Lang niet iedereen lijkt in Reiziger de ideale opvolger voor Koeman te zien. De voormalig rechtsback van onder meer Ajax, AC Milan en FC Barcelona heeft als hoofdtrainer een relatief bescheiden staat van dienst: voor zijn bondscoachschap bij Jong Oranje had Reiziger enkel twee jaar Jong Ajax onder zijn hoede, met dat elftal won hij in 2018 de Keuken Kampioen Divisie. Daarnaast werkte Reiziger als jeugd- en assistent-trainer bij Sparta Rotterdam, Ajax en het 'grote' Oranje.

Verweij is desondanks helemaal niet zo negatief: "Michael Reiziger komt natuurlijk in een heel vervelende situatie terecht. Heel Nederland heeft een mening over hem, die is over het algemeen niet heel positief. Maar hij doet natuurlijk helemaal niets verkeerd. Reizger was kampioen van de Keuken Kampioen Divisie geworden, samen met Winston Bogarde. Nou vind ik dat niet genoeg om uiteindelijk bondscoach te worden, maar misschien dat Michael Reiziger het wel heel erg goed doet. Het is ook helemaal niet gezegd dat een goede clubcoach een goede bondscoach is. Het is toch een heel ander vak, negen dagen per maand heb je ze (de spelers, red.) bij elkaar."