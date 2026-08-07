meldde zich afgelopen woensdag al in Eindhoven voor de medische keuring, maar is vrijdagmiddag nog altijd niet gepresenteerd als nieuwe speler van PSV. Is de deal met N.E.C. alsnog geklapt? Clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad verschaft duidelijkheid.

PSV bereikte dinsdag een akkoord met N.E.C. over Sano (22), die voor zo'n 14,5 miljoen euro de overstap naar het Philips Stadion moet gaan maken. Nog diezelfde dag verliet de Japanner het spelershotel van de Nijmegenaren in Griekenland, waar de ploeg van trainer Dick Schreuder zich voorbereidde op de confrontatie met Olympiakos Piraeus in de voorronde van de Champions League. Zonder Sano sleepte N.E.C. daar later op de avond een verdienstelijke 0-0 uit het vuur.

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Een dag later dook Sano, net als Filip Kostic, op in Eindhoven om de medische keuring te doorlopen. Waar de Serviër inmiddels al lang en breed gepresenteerd is door de landskampioen, blijft het rond Sano sindsdien echter stil. Is er bij de keuring iets aan het licht gekomen? Of is de transfer om een andere reden alsnog geklapt? Elfrink verschaft duidelijkheid op X.

"Sano is medisch goedgekeurd", weet de journalist. "Rondom PSV klinkt dat er nog wat zaken af te wikkelen zijn. De deal is niet in gevaar, zo valt ook te beluisteren", stelt Elfrink de fans gerust. Wat moet er dan nog precies gebeuren? "Men hoopt alles zo spoedig mogelijk (vanavond of morgen) vooor elkaar te hebben. Er is wat dit betreft enig geduld nodig. En een werkvergunning", legt de journalist uit. Ondanks het feit dat Sano al bij drie seizoenen in Nederland speelt, moet zo'n vergunning opnieuw worden aangevraagd. "Nederland regelland, zegt men dan weleens", aldus Elfrink in reactie op een vraag van een twitteraar. "Hoeft niet lang te duren, maar het is wel een formaliteit die erbij hoort."