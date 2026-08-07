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Ajax waarschuwt supporters na datalek: 'Wees extra alert'

7 augustus 2026, 18:08
Ajax waarschuwt supporters na datalek: 'Wees extra alert'
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Ajax is getroffen door het datalek bij logistiek bedrijf CEVA Logistics, zo meldt de NOS. De Amsterdamse club waarschuwt supporters om de komende tijd 'extra alert' te zijn op phishingberichten.

CEVA is de logistieke partner van Ajax, maar werkt voor veel meer bedrijven. Woensdag werd al duidelijk dat ook bol.com en De Bijenkorf getroffen zijn door het datalek bij het bedrijf, inmiddels is duidelijk dat ook Ajax en brillenketen Ace & Tate slachtoffer zijn.

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Over de exacte omvang van het datalek bestaat nog geen duidelijkheid, maar CEVA sluit in ieder geval al wel uit dat er geen persoonsgegevens gelekt zouden zijn. "De getroffen bedrijven melden dat in ieder geval geen betaalgegevens, gebruiksnamen of wachtwoorden zijn gelekt. Of er adresgegevens, e-mailadressen of telefoonnummers gelekt zijn, is nog niet duidelijk", schrijft de NOS.

Ajax heeft daarom in navolging van Bol en Ace & Tate een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Omdat er dus mogelijk ook e-mailadressen en telefoonnummers gelekt zijn, komt de club met een waarschuwing voor de supporters: "Uit voorzorg adviseert Ajax om de komende tijd extra alert te zijn op phishingberichten", aldus de omroep.

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