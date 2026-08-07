PSG voert druk op: dit wordt het nieuwe bod op Mika Godts

Paris Saint-Germain geeft de strijd om niet op. Nadat Ajax een eerste bod van veertig miljoen euro plus vijf miljoen aan bonussen resoluut afwees, bereiden de Parijzenaren volgens De Telegraaf een nieuw voorstel van 50 tot 55 miljoen euro voor. Ook dat bedrag lijkt echter nog niet voldoende om de Amsterdammers te overtuigen.

Ajax verlangt naar verluidt minimaal zestig miljoen euro voor de 21-jarige vleugelaanvaller. Godts zelf lijkt zijn keuze al te hebben gemaakt. De Belg heeft op hoofdlijnen een persoonlijk akkoord bereikt met PSG, waar een contract tot medio 2031 of 2032 voor hem klaarligt. Hij wacht nu op overeenstemming tussen beide clubs.

Ajax schakelt Jorge Mendes in voor transfer Godts

Artikel gaat verder onder video

Ajax wil het maximale uit de onderhandelingen halen en heeft daarvoor de hulp van Jorge Mendes ingeschakeld. De Portugese topzaakwaarnemer zou vijf maanden geleden zijn diensten al hebben aangeboden en werkt volgens de berichtgeving op basis van no cure, no pay. Hij ontvangt alleen een vergoeding wanneer PSG met de gewenste transfersom over de brug komt.

Ondertussen bleef Godts donderdagavond gewoon belangrijk voor Ajax. Tegen Shelbourne FC stond hij in de basis en hielp hij de Amsterdammers aan een 3-1 overwinning in de derde voorronde van de Conference League. Godts werd vroeg in de wedstrijd neergehaald en benutte vervolgens zelf de toegekende strafschop. Later kreeg hij vanaf elf meter opnieuw een kans, maar zijn tweede penalty ging er niet in.

Owen Wijndal en Kasper Dolberg zorgden voor de overige Ajax-doelpunten.

Míchel Sánchez hoopt Godts tegen PEC Zwolle te behouden

Vlak voor tijd werd Godts naar de kant gehaald en kreeg hij applaus van het Amsterdamse publiek. Na afloop klapte hij zelf richting de harde kern. Trainer Míchel Sánchez wilde echter niet meegaan in de suggestie dat sprake was van een afscheidswissel.

“Tijdens de wedstrijd denk ik hier niet over na. Ik hoop dat Mika zondag voor ons zal spelen", zei Míchel op de persconferentie.

Ook tegenover Ziggo Sport hield Sánchez vast aan de hoop dat de Belg voorlopig bij Ajax blijft. “Ik hoop van niet en verwacht dat hij er zondag (tegen PEC Zwolle, red.) gewoon bij is. We zullen zien wat er gaat gebeuren. Ajax is een grote club en we willen de beste spelers bij elkaar houden.”