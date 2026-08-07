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PSG voert druk op: dit wordt het nieuwe bod op Mika Godts

7 augustus 2026, 10:21
Mika Godts
Foto: © Imago
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Paris Saint-Germain geeft de strijd om Mika Godts niet op. Nadat Ajax een eerste bod van veertig miljoen euro plus vijf miljoen aan bonussen resoluut afwees, bereiden de Parijzenaren volgens De Telegraaf een nieuw voorstel van 50 tot 55 miljoen euro voor. Ook dat bedrag lijkt echter nog niet voldoende om de Amsterdammers te overtuigen.

Ajax verlangt naar verluidt minimaal zestig miljoen euro voor de 21-jarige vleugelaanvaller. Godts zelf lijkt zijn keuze al te hebben gemaakt. De Belg heeft op hoofdlijnen een persoonlijk akkoord bereikt met PSG, waar een contract tot medio 2031 of 2032 voor hem klaarligt. Hij wacht nu op overeenstemming tussen beide clubs.

Ajax schakelt Jorge Mendes in voor transfer Godts

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Ajax wil het maximale uit de onderhandelingen halen en heeft daarvoor de hulp van Jorge Mendes ingeschakeld. De Portugese topzaakwaarnemer zou vijf maanden geleden zijn diensten al hebben aangeboden en werkt volgens de berichtgeving op basis van no cure, no pay. Hij ontvangt alleen een vergoeding wanneer PSG met de gewenste transfersom over de brug komt.

Ondertussen bleef Godts donderdagavond gewoon belangrijk voor Ajax. Tegen Shelbourne FC stond hij in de basis en hielp hij de Amsterdammers aan een 3-1 overwinning in de derde voorronde van de Conference League. Godts werd vroeg in de wedstrijd neergehaald en benutte vervolgens zelf de toegekende strafschop. Later kreeg hij vanaf elf meter opnieuw een kans, maar zijn tweede penalty ging er niet in.

Owen Wijndal en Kasper Dolberg zorgden voor de overige Ajax-doelpunten.

Míchel Sánchez hoopt Godts tegen PEC Zwolle te behouden

Vlak voor tijd werd Godts naar de kant gehaald en kreeg hij applaus van het Amsterdamse publiek. Na afloop klapte hij zelf richting de harde kern. Trainer Míchel Sánchez wilde echter niet meegaan in de suggestie dat sprake was van een afscheidswissel.

“Tijdens de wedstrijd denk ik hier niet over na. Ik hoop dat Mika zondag voor ons zal spelen", zei Míchel op de persconferentie.

Ook tegenover Ziggo Sport hield Sánchez vast aan de hoop dat de Belg voorlopig bij Ajax blijft. “Ik hoop van niet en verwacht dat hij er zondag (tegen PEC Zwolle, red.) gewoon bij is. We zullen zien wat er gaat gebeuren. Ajax is een grote club en we willen de beste spelers bij elkaar houden.”

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dilima1966
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dilima1966
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En terecht dat ajax met dit bod ook niet akkoord gaat

CG
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CG
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Ajax moet hun poot écht strak houden!!

Jan Vercammen
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Jan Vercammen
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Als supporter van het Belgische Racing Genk hoop ik op 60 miljoen zodat Genk 10 procent krijgt op de meerwaarde. Dit brengt KRC Genk 5.900.000 euro op.

martienis
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martienis
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Laat ze maar flink betalen minimaal 60 plus dat is hij waard

EuropaMango
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EuropaMango
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Hopelijk krijgen ze het ook nog voor elkaar om een mooi doorverkoop clausule eraan te koppelen.

ajax kampioen 2024-2025
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Ajax zou wel gek zijn als ze hem verkopen onder de 70.000.000 miljoen. als God's bij PSG. zou spelen en ze verkopen hem aan Engelsen club.s krijgen ze er 80.000.000 tot 90.000.000 voor terug.

Enrico
19 Reacties
851 Dagen lid
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Enrico
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Psg ..60 a 65 over 3 jaar verkopen ze hem voor 75 of meer 60 mil 5 mil bonussen en 30% doorverkoop regeling.. en dan ze nog verdienen ...

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.919 Reacties
1.154 Dagen lid
18.537 Likes
dilima1966
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En terecht dat ajax met dit bod ook niet akkoord gaat

CG
3.723 Reacties
1.111 Dagen lid
14.151 Likes
CG
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Ajax moet hun poot écht strak houden!!

Jan Vercammen
1 Reactie
437 Dagen lid
0 Likes
Jan Vercammen
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Als supporter van het Belgische Racing Genk hoop ik op 60 miljoen zodat Genk 10 procent krijgt op de meerwaarde. Dit brengt KRC Genk 5.900.000 euro op.

martienis
131 Reacties
1.412 Dagen lid
481 Likes
martienis
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Laat ze maar flink betalen minimaal 60 plus dat is hij waard

EuropaMango
40 Reacties
41 Dagen lid
64 Likes
EuropaMango
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Hopelijk krijgen ze het ook nog voor elkaar om een mooi doorverkoop clausule eraan te koppelen.

ajax kampioen 2024-2025
282 Reacties
1.412 Dagen lid
225 Likes
ajax kampioen 2024-2025
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Ajax zou wel gek zijn als ze hem verkopen onder de 70.000.000 miljoen. als God's bij PSG. zou spelen en ze verkopen hem aan Engelsen club.s krijgen ze er 80.000.000 tot 90.000.000 voor terug.

Enrico
19 Reacties
851 Dagen lid
52 Likes
Enrico
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  • 0
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Psg ..60 a 65 over 3 jaar verkopen ze hem voor 75 of meer 60 mil 5 mil bonussen en 30% doorverkoop regeling.. en dan ze nog verdienen ...

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Mika Godts

Mika Godts
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 21 jaar (7 jun. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
34
17
2024/2025
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
29
4
2023/2024
Jong Ajax
14
6

Meer info

Stand Ligue 1 2026/2027

Ligue 1
GS
DS
PT
12
Nice
0
0
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13
Paris FC
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14
Paris SG
0
0
0
15
Rennes
0
0
0
16
Strasbourg
0
0
0

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