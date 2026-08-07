Ronald de Boer zet openlijk vraagtekens bij een mogelijke terugkeer van naar Ajax. De voormalig Ajacied bewondert de kwaliteiten van de aanvaller op het veld, maar vreest dat zijn persoonlijkheid voor problemen kan zorgen binnen de selectie. Ajax ziet Lang als mogelijke opvolger van Mika Godts, die nadrukkelijk in verband wordt gebracht met een transfer naar Paris Saint-Germain.

Ajax zou inmiddels al een gesprek hebben gevoerd met de aanvaller van Napoli. Voor De Boer staat buiten kijf dat Lang voetballend van grote waarde kan zijn. Zijn twijfels liggen ergens anders. “Ik ben gek van Lang als voetballer, maar als persoonlijkheid niet”, vertelt hij bij Ziggo Sport.

De Boer twijfelt over Noa Lang bij Ajax

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De Boer vraagt zich daarom af of Ajax er verstandig aan doet om door te pakken voor de Oranje-international. “Ik weet niet of Ajax daar goed aan doet”, vervolgt hij. “Als speler wel, maar als persoonlijkheid weet ik niet of je hem in de groep moet hebben. Als Lang zo goed was geweest, was hij wel gebleven bij Napoli en Galatasaray.”

Lang maakte afgelopen zomer voor 25 miljoen euro de overstap naar Napoli, maar zijn verblijf in Italië verliep niet zoals gehoopt. In zijn eerste halfjaar kwam hij tot 27 wedstrijden, waarin hij eenmaal scoorde en twee assists afleverde. Vervolgens werd hij verhuurd aan Galatasaray. Daar noteerde hij twee doelpunten en drie assists in negentien optredens.

Napoli wil deze zomer opnieuw afscheid nemen van Lang. Dat kan via een verhuur met optie tot koop of een definitieve transfer van ongeveer 25 miljoen euro.

De Boer ziet vooral rond de persoon Lang een mogelijk struikelblok. Volgens hem is 'er toch wat mis met die jongen'. “Qua persoonlijkheid? Dat weet ik niet. Als coach heb je vaak wel een beetje een hoofdpijndossier met hem. Dat hoor je van iedereen."

"Hij is vaak ook met andere dingen bezig, zoals muziek maken. Ik denk dat Daley Blind, Marc ter Stegen, Davy Klaassen en Julian Brandt hem wel bij z'n lurven zouden pakken. Misschien valt het dan wel mee als je in zo'n groep belandt.”

De Boer hoopt dat Lang hem ongelijk bewijst

Toch wil De Boer zijn oordeel nadrukkelijk niet volledig dichttimmeren. Hij benadrukt opnieuw dat hij de voetballer Lang hoog heeft zitten en ziet mogelijkheden om de aanvaller binnen Ajax in het gareel te houden.

“Laat duidelijk zijn dat ik fan ben van de voetballer Lang. Van z'n persoonlijkheid wat minder”, aldus De Boer, die verwacht dat Jordi Cruijff en Míchel Sánchez Lang op het juiste pad kunnen brengen. “Maar dat is koffiedik kijken. Dit is mijn gevoel. Ik hoop dat hij het tegendeel bewijst als hij inderdaad komt.”

Een mogelijke transfer van Lang hangt samen met de toekomst van Godts. De Ajax-aanvaller heeft al een persoonlijk akkoord bereikt met Paris Saint-Germain. De Franse club bracht een bod van veertig miljoen euro plus bonussen uit, terwijl Ajax een aanzienlijk hoger bedrag verlangt. Een tweede bod is in aantocht. Lang geldt als een van de spelers die in beeld zijn wanneer Godts vertrekt.

Mocht Ajax daadwerkelijk toeslaan en Lang vervolgens overtuigen in Amsterdam, dan heeft De Boer er geen moeite mee zijn woorden terug te nemen. “Ik ben de eerste die dan toegeeft dat ik fout zit. We hebben genoeg spelers afgekraakt die het geweldig hebben gedaan en genoeg spelers opgehemeld die daarna niets presteerden. Iedereen zit weleens mis.”