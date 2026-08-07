Joey Veerman hoort oordeel van tuchtcommissie KNVB

De straf van naar aanleiding van zijn rode kaart in de wedstrijd van PSV tegen AZ is ingekort. De tuchtcommissie van de KNVB heeft vrijdagochtend uitspraak gedaan in de zaak rond de middenvelder.

Aanvankelijk kreeg Veerman van de aanklager betaald voetbal een voorstel voor twee wedstrijden schorsing, plus één voorwaardelijk. Na het hoger beroep van PSV is die straf ingekort: één wedstrijd schorsing plus één voorwaardelijk. Veerman hoeft dus alleen de seizoensopener tegen Fortuna Sittard van zaterdagavond te missen.

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De zaak draaide om het moment vroeg in de wedstrijd tussen PSV en AZ, waarbij Veerman AZ-aanvaller Mexx Meerdink met zijn voet in het nekgebied raakte. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük had de overtreding aanvankelijk niet waargenomen, maar stuurde Veerman na ingrijpen van de VAR van het veld.

De aanklager betaald voetbal stelde eerder een schorsing van drie wedstrijden voor, waarvan één voorwaardelijk. PSV en Veerman gingen niet akkoord met dat schikkingsvoorstel, waarna de zaak donderdagavond voor de tuchtcommissie van de KNVB in Zeist kwam.

Volgens een verslag van het Eindhovens Dagblad bleef de aanklager tijdens die zitting bij zijn eis. Hij vond dat Veerman zich schuldig had gemaakt aan ernstig gemeen spel en stelde dat de PSV’er met zijn actie de veiligheid van Meerdink in gevaar had gebracht.

De aanklager wees daarbij onder meer op de snelheid waarmee Veerman het duel aanging, de positie van zijn voet en de volgens hem hoge intensiteit van de actie. De intentie van een speler is bij de beoordeling volgens de aanklager niet doorslaggevend. Hij vond dat Veerman het risico dat hij zijn tegenstander kon raken bewust had aanvaard en sprak daarom van voorwaardelijke opzet.

PSV bestreed lezing aanklager

Namens Veerman en PSV voerde advocaat Arne Al aan dat die kwalificatie te zwaar was. Volgens hem ging Veerman voor de bal en was er sprake van een ongelukkig contactmoment, niet van een wilde of meedogenloze actie.

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De raadsman wees er volgens het Eindhovens Dagblad onder meer op dat Veerman nauwelijks van zijn plaats kwam en zijn been tijdens de actie weer introk. Ook bracht hij naar voren dat Meerdink zelf met zijn hoofd omlaag richting de bal bewoog en daarmee een belangrijk deel van de afstand tussen beide spelers overbrugde.

Meerdink had bovendien verklaard dat Veerman volgens hem de intentie had om de bal te spelen. Over die intentie leek tijdens de zitting weinig discussie te bestaan. De centrale vraag was vooral of Veerman had moeten beseffen dat hij met zijn manier van inkomen een te groot risico nam om Meerdink te blesseren.

"Het is geen karatetrap, maar een voetbalbeweging waarbij het de intentie is om de bal te spelen en de tegenstander wordt geraakt”, stelde Al tijdens de behandeling van de zaak.

De verdediging voerde ook aan dat Veerman door zijn rode kaart in de vijfde minuut van PSV - AZ feitelijk al vrijwel een volledige wedstrijd had gemist.

De voorzitter van de tuchtcommissie stelde tijdens de zitting daarnaast vast dat de 27-jarige middenvelder een blanco tuchtrechtelijk verleden heeft. De behandeling nam ongeveer een half uur in beslag.

PSV opent het Eredivisie-seizoen zaterdagavond met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Volgende week zaterdag wacht een uitduel met Excelsior en dan is Veerman weer inzetbaar.