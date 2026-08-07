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Joey Veerman hoort oordeel van tuchtcommissie KNVB

7 augustus 2026, 09:48   Bijgewerkt: 09:55
De overtreding van Joey Veerman op Mexx Meerdink
Foto: © Imago
10 reacties
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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De straf van Joey Veerman naar aanleiding van zijn rode kaart in de wedstrijd van PSV tegen AZ is ingekort. De tuchtcommissie van de KNVB heeft vrijdagochtend uitspraak gedaan in de zaak rond de middenvelder.

Aanvankelijk kreeg Veerman van de aanklager betaald voetbal een voorstel voor twee wedstrijden schorsing, plus één voorwaardelijk. Na het hoger beroep van PSV is die straf ingekort: één wedstrijd schorsing plus één voorwaardelijk. Veerman hoeft dus alleen de seizoensopener tegen Fortuna Sittard van zaterdagavond te missen.

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De zaak draaide om het moment vroeg in de wedstrijd tussen PSV en AZ, waarbij Veerman AZ-aanvaller Mexx Meerdink met zijn voet in het nekgebied raakte. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük had de overtreding aanvankelijk niet waargenomen, maar stuurde Veerman na ingrijpen van de VAR van het veld.

De aanklager betaald voetbal stelde eerder een schorsing van drie wedstrijden voor, waarvan één voorwaardelijk. PSV en Veerman gingen niet akkoord met dat schikkingsvoorstel, waarna de zaak donderdagavond voor de tuchtcommissie van de KNVB in Zeist kwam.

Volgens een verslag van het Eindhovens Dagblad bleef de aanklager tijdens die zitting bij zijn eis. Hij vond dat Veerman zich schuldig had gemaakt aan ernstig gemeen spel en stelde dat de PSV’er met zijn actie de veiligheid van Meerdink in gevaar had gebracht.

De aanklager wees daarbij onder meer op de snelheid waarmee Veerman het duel aanging, de positie van zijn voet en de volgens hem hoge intensiteit van de actie. De intentie van een speler is bij de beoordeling volgens de aanklager niet doorslaggevend. Hij vond dat Veerman het risico dat hij zijn tegenstander kon raken bewust had aanvaard en sprak daarom van voorwaardelijke opzet.

PSV bestreed lezing aanklager

Namens Veerman en PSV voerde advocaat Arne Al aan dat die kwalificatie te zwaar was. Volgens hem ging Veerman voor de bal en was er sprake van een ongelukkig contactmoment, niet van een wilde of meedogenloze actie.

Joey Veerman krijgt een rode kaart bij PSV - AZ
© Imago

De raadsman wees er volgens het Eindhovens Dagblad onder meer op dat Veerman nauwelijks van zijn plaats kwam en zijn been tijdens de actie weer introk. Ook bracht hij naar voren dat Meerdink zelf met zijn hoofd omlaag richting de bal bewoog en daarmee een belangrijk deel van de afstand tussen beide spelers overbrugde.

Meerdink had bovendien verklaard dat Veerman volgens hem de intentie had om de bal te spelen. Over die intentie leek tijdens de zitting weinig discussie te bestaan. De centrale vraag was vooral of Veerman had moeten beseffen dat hij met zijn manier van inkomen een te groot risico nam om Meerdink te blesseren.

"Het is geen karatetrap, maar een voetbalbeweging waarbij het de intentie is om de bal te spelen en de tegenstander wordt geraakt”, stelde Al tijdens de behandeling van de zaak.

De verdediging voerde ook aan dat Veerman door zijn rode kaart in de vijfde minuut van PSV - AZ feitelijk al vrijwel een volledige wedstrijd had gemist.

De voorzitter van de tuchtcommissie stelde tijdens de zitting daarnaast vast dat de 27-jarige middenvelder een blanco tuchtrechtelijk verleden heeft. De behandeling nam ongeveer een half uur in beslag.

PSV opent het Eredivisie-seizoen zaterdagavond met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Volgende week zaterdag wacht een uitduel met Excelsior en dan is Veerman weer inzetbaar.

Kun je je vinden in de uitspraak?

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Stoker
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Stoker
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Jammer voor alle haters. Terechte straf dit

Kolie
315 Reacties
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Kolie
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@Stoker niet mee eens. Hij schopt iemand een hoofdwond en of het nou per ongeluk gaat of niet vrij ernstig vergrijp naar mijn mening. Dus 2 wedstrijden had best gemogen

Infernothreehopper
22 Reacties
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Infernothreehopper
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@Kolie gaat toch om intentie en snelheid, hij zit hem niet dus intentie is er totaal niet. In hoeverre al niet gestraft dat zijn ploeg met 10 kwam te staan…

RichardTenBohmer21
36 Reacties
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RichardTenBohmer21
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Maar over het feit dat meerdink naar voren kijkt en veerman naar de bal dus andere kant op en meerdink naar beneden duikt en naar voren terwijl hij de voet van veerman ziet hoor ik jullie niet over.....

EuropaMango
40 Reacties
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EuropaMango
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Net zo min wij jou horen over een gestrekt been op hoofdhoogte terwijl je weet dat er een tegenspeler ook de bal wilt bemachtigen, anders ga je er zo niet in.

Ronnie B
64 Reacties
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Ronnie B
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@RichardTenBohmer21, serieus??

EuropaMango
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EuropaMango
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Dus bij elke karatetrap in het gezicht kunnen ze nu wijzen naar deze uitspraak. "Kijk! Daar mocht het ook met maar 1 wedstrijd afgedaan worden!" 2 wedstrijden was prima.

Kramer
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Bijzonder, we gaan dus een seizoen tegemoet waar het hele seizoen lang elke rode kaart naar de tuchtcommissie gaat.

Dave80
78 Reacties
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Dave80
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1 wedstrijd lol, dus jongens, been hoog houden, mag gewoon, krijg je maar 1 wedstrijdje voor, benieuwd hoeveel we dit nu zien krijgen dit seizoen belachelijk, te hoog been, wat hij wist dat hij deed, intentie om tegenstander te raken of niet. Hij raakt hem met gevaarlijk spel. De overtreding heet niet voor niets zo, gevaarlijk spel. Dit eindigde in het feit dat iemand bijna zijn oor eraf had gereten gekregen. Omdat Joey de labrador is van de eredivisie, wilt dan niet zeggen dat hij coulantie hoort te krijgen.

Draadnagel
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Draadnagel
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Dat hij een blanco strafblad heeft, en daardoor als het lieverdje van eredivisie wordt gezien vind ik al erg genoeg. Er zijn vaak genoeg momenten geweest waar hij een kaart in welke kleur dan ook had moeten krijgen, wat dan niet gebeurde. Nu krijgt ie een keer de kaart die hij verdient, en die vrijwel elke speler van vrijwel elke andere club ook had gekregen.... Valt me nog mee dat ie niet geseponeerd is.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Stoker
250 Reacties
1.081 Dagen lid
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Stoker
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Jammer voor alle haters. Terechte straf dit

Kolie
315 Reacties
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Kolie
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@Stoker niet mee eens. Hij schopt iemand een hoofdwond en of het nou per ongeluk gaat of niet vrij ernstig vergrijp naar mijn mening. Dus 2 wedstrijden had best gemogen

Infernothreehopper
22 Reacties
1.392 Dagen lid
195 Likes
Infernothreehopper
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@Kolie gaat toch om intentie en snelheid, hij zit hem niet dus intentie is er totaal niet. In hoeverre al niet gestraft dat zijn ploeg met 10 kwam te staan…

RichardTenBohmer21
36 Reacties
1.253 Dagen lid
282 Likes
RichardTenBohmer21
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Maar over het feit dat meerdink naar voren kijkt en veerman naar de bal dus andere kant op en meerdink naar beneden duikt en naar voren terwijl hij de voet van veerman ziet hoor ik jullie niet over.....

EuropaMango
40 Reacties
41 Dagen lid
64 Likes
EuropaMango
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  • 5
    + 1
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Net zo min wij jou horen over een gestrekt been op hoofdhoogte terwijl je weet dat er een tegenspeler ook de bal wilt bemachtigen, anders ga je er zo niet in.

Ronnie B
64 Reacties
1.138 Dagen lid
44 Likes
Ronnie B
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@RichardTenBohmer21, serieus??

EuropaMango
40 Reacties
41 Dagen lid
64 Likes
EuropaMango
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  • 7
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Dus bij elke karatetrap in het gezicht kunnen ze nu wijzen naar deze uitspraak. "Kijk! Daar mocht het ook met maar 1 wedstrijd afgedaan worden!" 2 wedstrijden was prima.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.145 Reacties
1.412 Dagen lid
20.475 Likes
Kramer
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  • 6
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Bijzonder, we gaan dus een seizoen tegemoet waar het hele seizoen lang elke rode kaart naar de tuchtcommissie gaat.

Dave80
78 Reacties
761 Dagen lid
570 Likes
Dave80
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  • 4
    + 1
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1 wedstrijd lol, dus jongens, been hoog houden, mag gewoon, krijg je maar 1 wedstrijdje voor, benieuwd hoeveel we dit nu zien krijgen dit seizoen belachelijk, te hoog been, wat hij wist dat hij deed, intentie om tegenstander te raken of niet. Hij raakt hem met gevaarlijk spel. De overtreding heet niet voor niets zo, gevaarlijk spel. Dit eindigde in het feit dat iemand bijna zijn oor eraf had gereten gekregen. Omdat Joey de labrador is van de eredivisie, wilt dan niet zeggen dat hij coulantie hoort te krijgen.

Draadnagel
16 Reacties
1.343 Dagen lid
147 Likes
Draadnagel
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  • 0
    + 1
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Dat hij een blanco strafblad heeft, en daardoor als het lieverdje van eredivisie wordt gezien vind ik al erg genoeg. Er zijn vaak genoeg momenten geweest waar hij een kaart in welke kleur dan ook had moeten krijgen, wat dan niet gebeurde. Nu krijgt ie een keer de kaart die hij verdient, en die vrijwel elke speler van vrijwel elke andere club ook had gekregen.... Valt me nog mee dat ie niet geseponeerd is.

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Joey Veerman

Joey Veerman
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 27 jaar (19 nov. 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
PSV
-
-
2025/2026
PSV
30
8
2024/2025
PSV
27
1
2023/2024
PSV
29
5

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Telstar
1
1
3
5
Fortuna
1
0
1
6
PSV
1
0
1
7
Ajax
0
0
0
8
Feyenoord
0
0
0

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