Argentinië werkt aan opvallend WK 2030-plan: ‘We willen dit voor elkaar krijgen’

Argentinië wil tijdens het WK 2030 een aanzienlijk grotere rol spelen dan momenteel is voorzien. AFA-president Claudio Tapia bevestigt dat er wordt gewerkt aan een plan waarbij de Argentijnse nationale ploeg de volledige groepsfase in eigen land afwerkt. Daarvoor is volgens hem wel nodig dat het deelnemersveld wordt uitgebreid van 48 naar 64 landen.

Tapia vertelt bij Presión Alta van TyC Sports dat er achter de schermen serieus aan het scenario wordt gewerkt. Argentinië heeft al een van de openingswedstrijden van het WK toegewezen gekregen, maar de voetbalbond mikt op meer.

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“We hebben iets ontzettend belangrijks voor elkaar gekregen. Allereerst wilden we de geschiedenis de eer geven die ze verdient, zodat het WK van 2030 op de juiste manier in het teken staat van het jubileum, want honderd jaar eerder werd het eerste WK gespeeld. Ik wil niet dat iemand dit verkeerd opvat, maar wat zijn de belangrijkste wedstrijden van een WK? De eerste en de laatste. Wij hebben nu de eerste wedstrijd en we werken eraan om een volledige groepsfase te krijgen”, aldus Tapia.

Uitbreiding WK naar 64 landen moet Argentinië helpen

Om dat mogelijk te maken, moet het WK worden uitgebreid naar 64 deelnemers. De huidige opzet gaat uit van 48 landen, maar de FIFA ziet een uitbreiding naar 64 zitten. Volgens Tapia zou een groter deelnemersveld bovendien ook gunstig uitpakken voor Spanje, Portugal en Marokko, de drie belangrijkste gastlanden van het toernooi.

“De landen die al als gastland zijn aangewezen – Spanje, Portugal en Marokko – zouden bij een WK met 64 landen ieder vier wedstrijden meer krijgen dan ze nu hebben. Ze hebben werkelijk gigantische bedragen geïnvesteerd in het aanpassen en bouwen van stadions en in de logistiek”, verklaart de Argentijnse voetbalbestuurder.

Tapia ziet tegelijkertijd mogelijkheden om wedstrijden in Argentinië, Uruguay en Paraguay geografisch goed op elkaar te laten aansluiten. “Als je erover nadenkt: we zitten op een halfuur van Uruguay en anderhalf uur van Paraguay. Hier werken we voor."

Volgens de huidige plannen krijgt Argentinië bij het WK 2030 een van de eerste wedstrijden van het toernooi toegewezen. Dat duel moet in Estadio Monumental in Buenos Aires worden gespeeld. De plannen werden in december 2024 bekendgemaakt tijdens het buitengewone FIFA-congres, waarbij onder anderen Tapia, Conmebol-president Alejandro Domínguez en FIFA-president Gianni Infantino aanwezig waren.

Het WK 2030 wordt verdeeld over zes landen en drie continenten. Argentinië, Uruguay en Paraguay verzorgen wedstrijden in Zuid-Amerika, Spanje en Portugal zijn de Europese gastlanden en Marokko vertegenwoordigt Afrika. Ook Uruguay krijgt in het Estadio Centenario in Montevideo een eerste wedstrijd, terwijl Paraguay in het Estadio Osvaldo Domínguez Dibb in Asunción in actie komt. Daarbij wordt niet uitgesloten dat de Zuid-Amerikaanse landen uiteindelijk meer wedstrijden toegewezen krijgen.

CONMEBOL voert druk op voor WK met 64 landen

Ook binnen de Zuid-Amerikaanse bond CONMEBOL wordt nadrukkelijk gepleit voor uitbreiding naar 64 deelnemers. President Alejandro Domínguez sprak zich enkele weken geleden opnieuw uit voor het voorstel, dat volgens hem uitstekend past bij het honderdjarig bestaan van het WK.

“We werken eraan om het WK van 2030 met 64 landen te spelen, als eerbetoon aan het honderdjarig bestaan van het wereldkampioenschap”, zei Domínguez.

Volgens de CONMEBOL-preses heeft de eerdere uitbreiding van het mondiale eindtoernooi aangetoond dat een groter deelnemersveld het internationale voetbal kan versterken.

“Het voetbal van nationale teams groeit wanneer je het openstelt voor de wereld. De uitbreiding naar 48 landen heeft laten zien dat meer deelname voor meer kansen zorgt, de ontwikkeling van het voetbal stimuleert en van het WK een echt mondiaal feest maakt”, aldus Domínguez.

Hij ziet het eeuwfeest daarom als 'een historische kans' en hoopt dat het WK 2030 'het grootste feest wordt dat het voetbal ooit heeft gekend'.