Voormalig NOS-journalist onthult lek bij Ajax: ‘Hij hield mij op de hoogte'

Arno Vermeulen heeft in een interview met de Nederlandse Sport Pers (NSP) uitgebreid teruggeblikt op zijn loopbaan als commentator en journalist. De 66-jarige NOS-verslaggever, die op 1 september met pensioen gaat, noemt de Fluwelen Revolutie bij Ajax een van de interessantste periodes uit zijn carrière.

De Fluwelen Revolutie bij Ajax was een bestuurlijke en sportieve omwenteling die in 2010 en 2011 werd ingezet door clubicoon Johan Cruijff. Hij vond dat Ajax was afgedwaald van zijn voetbalidentiteit en pleitte voor een grotere rol van oud-voetballers, meer aandacht voor de jeugdopleiding en een andere organisatiestructuur.

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Het plan leidde tot grote veranderingen binnen de club, waaronder het vertrek van bestuurders en commissarissen en de komst van een zogenoemd technisch hart met onder anderen Frank de Boer, Wim Jonk en Dennis Bergkamp.

Vermeulen maakte die periode als journalist van dichtbij mee. “Wat ik als journalist een zeer interessante periode vond, was de tijd van de Cruijff-revolutie bij Ajax”, begint hij tegenover de NSP.

“Dat leverde vrijwel elke dag groot nieuws op. Als journalist werd je daarin meegezogen. Ik had iemand inside bij Ajax die me van alle ontwikkelingen op de hoogte hield. Zo zaten wij met het nieuws voortdurend op de eerste rang”, vertelt Vermeulen over zijn bron binnen de Amsterdamse club.