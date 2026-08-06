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Heftig nieuws: voetballer David Owori (27) vermoord door dieven

6 augustus 2026, 10:43   Bijgewerkt: 11:19
Overlijdensgeval algemeen
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Verschrikkelijk nieuws uit Oeganda, waar David Owori op 27-jarige leeftijd om het leven is gekomen na een gewelddadige straatroof. Een van de bekendste spelers van het Afrikaanse land werd mishandeld en overleed aan zijn verwondingen.

Owori was aanvoerder van Sports Club (SC) Villa, de recordkampioen van de Uganda Premier League. Ook speelde de verdediger annex middenvelder voor de nationale ploeg van het Oost-Afrikaanse land.

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In de buurt van zijn huis in de hoofdstad Kampala werd Owori vermoedelijk slachtoffer van straatovervallers, die zijn mobiele telefoon en andere bezittingen wilden stelen. Volgens de politie verzette de voetballer zich hiertegen, waarna hij werd mishandeld. Getuigen verklaarden dinsdag dat de criminelen hem met straatstenen hebben geslagen voordat zij zijn bezittingen meenamen en vluchtten.

“De speler werd door criminelen overvallen toen hij zijn huis naderde, waarbij hij levensbedreigende verwondingen opliep voordat hij naar het ziekenhuis werd gebracht”, vertelt SC Villa-woordvoerder Asan Kasingye. Owori werd met spoed overgebracht naar het nabijgelegen ziekenhuis, maar overleed woensdag aan zijn verwondingen.

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EduardvanderLinden14
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EduardvanderLinden14
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Getuigen? Waarom hebben die hem dan niet geholpen?

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

EduardvanderLinden14
20 Reacties
1.240 Dagen lid
29 Likes
EduardvanderLinden14
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Getuigen? Waarom hebben die hem dan niet geholpen?

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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David Owori

David Owori
Sports Club Villa Jogoo
Team: SC Villa
Leeftijd: 27 jaar (23 sep. 1998)
Positie: Middenvelder
Carrière
Wed.
Dlp.
2022
Utsikten
1
0
2021/2022
Vélez
1
0

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