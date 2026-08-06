Verschrikkelijk nieuws uit Oeganda, waar op 27-jarige leeftijd om het leven is gekomen na een gewelddadige straatroof. Een van de bekendste spelers van het Afrikaanse land werd mishandeld en overleed aan zijn verwondingen.

Owori was aanvoerder van Sports Club (SC) Villa, de recordkampioen van de Uganda Premier League. Ook speelde de verdediger annex middenvelder voor de nationale ploeg van het Oost-Afrikaanse land.

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In de buurt van zijn huis in de hoofdstad Kampala werd Owori vermoedelijk slachtoffer van straatovervallers, die zijn mobiele telefoon en andere bezittingen wilden stelen. Volgens de politie verzette de voetballer zich hiertegen, waarna hij werd mishandeld. Getuigen verklaarden dinsdag dat de criminelen hem met straatstenen hebben geslagen voordat zij zijn bezittingen meenamen en vluchtten.

“De speler werd door criminelen overvallen toen hij zijn huis naderde, waarbij hij levensbedreigende verwondingen opliep voordat hij naar het ziekenhuis werd gebracht”, vertelt SC Villa-woordvoerder Asan Kasingye. Owori werd met spoed overgebracht naar het nabijgelegen ziekenhuis, maar overleed woensdag aan zijn verwondingen.