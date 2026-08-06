Nieuwe parels en bekende namen: dit brengen de drie Eredivisie-promovendi mee

De start van de Eredivisie staat voor de deur. Dat betekent niet alleen de rentree van een heleboel bekende namen, maar ook de kennismaking met verschillende nieuwe parels. Promovendi ADO Den Haag, SC Cambuur en Willem II maken zich op voor hun terugkeer op het hoogste niveau en FCUpdate neemt de selecties door: van grote talenten tot opvallende verschijningen.

ADO Den Haag: bekende namen en een Hongaarse gok

Met twee vingers in de neus kroonde ADO Den Haag zich afgelopen seizoen tot overtuigende kampioen van de Keuken Kampioen Divisie. Al maanden voor het einde van de competitie was duidelijk dat de Hagenezen klaar waren voor de Eredivisie, maar wat is er van die selectie over?

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Aanvoerder én steunpilaar op het middenveld Jari Vlak is vertrokken. De Speler van het Seizoen was met elf goals en zes assists van onschatbare waarde in het promotiejaar, maar speelt sinds deze maand voor het Spaanse Castellón. Ook rechtsback Steven van der Sloot is vertrokken bij de residentieclub en tekende bij Fortuna Düsseldorf.

Verder valt het op dat ADO de successelectie tot nu toe aardig bij elkaar heeft weten te houden. De KKD-kampioen gaat onder meer met Juho Kilo de Eredivisie in. De 24-jarige Fin, vorig jaar nog genomineerd voor Speler van het Jaar, is een van de dragende spelers op het middenveld en brak onlangs zijn contract open. Net als doelman Kilian Nikièma mag hij zich gaan laten zien op het hoogste niveau.

Vooral in de voorhoede vallen twee aanwinsten op. Yannick Eduardo, die vorig jaar in de eerste seizoenshelft imponeerde bij FC Dordrecht en vervolgens werd opgepikt door Hoffenheim, wordt gehuurd. Met de komst van Donát Bárány neemt ADO een gokje: de gewilde Hongaarse goaltjesdief is nog geblesseerd, maar kan belangrijk worden in het WerkTalent Stadion.

Cambuur: (top)talenten dienen zich aan

In tegenstelling tot ADO is er bij directe promovendus Cambuur wel het nodige veranderd. De nummer twee van het afgelopen KKD-seizoen nam bijvoorbeeld afscheid van aanvoerder Mark Diemers, aanvallers Hichem Ferrah en Jort van der Sande én trainer Henk de Jong. De Jong is nog altijd betrokken bij het eerste elftal, maar Eredivisie-debutant Johan Plat is de eindverantwoordelijke.

Over debutanten gesproken: die gaan we dit jaar veel zien in Leeuwarden, waarschijnlijk aankomende vrijdag al tegen Excelsior, de eerste wedstrijd van het seizoen. De huidige Cambuur-selectie heeft weinig tot geen spelers die al bekend zijn met het hoogste niveau, op aanvoerder Jamal Amofa na. Veelzeggend: Amofa is met 27 jaar de oudste speler in de ploeg.

Toch zijn er absoluut spelers om naar uit te kijken. Het ziet ernaar uit dat Ismaël Baouf voorlopig gewoon speler van Cambuur blijft, ondanks de forse interesse van verschillende topclubs. De Marokkaanse verdediger, die vorig jaar zelfs opviel met zijn doelpuntentotaal, is goed op zijn plek in Leeuwarden en staat niet te springen voor een transfer.

Verder versterkte de promovendus zich met flink wat spelers van Jong-ploegen. Ajax-talenten Lucas Jetten, Ryan van de Pavert en Skye Vink sloten zich aan bij de Friese club, terwijl Jong FC Utrecht-smaakmaker Rafik El Arguioui wordt gehuurd. Onlangs tekende Sami Bouhoudane van Jong PSV een driejarig contract bij Cambuur.

Willem II: gerichte aankopen, bekende namen als kartrekkers

Willem II verzekerde zich als laatste KKD-ploeg van promotie. Als nummer drie slaagde de ploeg van John Stegeman erin om de loodzware play-offs te overleven, waardoor het enigszins verrassend – kijkend naar de start van het seizoen – alweer na één jaar terugkeerde in de Eredivisie. Het belangrijkste nieuws van de transferzomer was misschien wel de contractverlenging van Thomas Didillon-Hödl.

De Duitse keeper is geen onbekende in de Eredivisie. In het degradatiejaar van Willem II in 2024/25 ontving Didillon-Hödl al de nodige complimenten. Hij bleef de Tilburgers trouw na de degradatie en keepte ook in de Keuken Kampioen Divisie sterk. Zijn succesjaar werd compleet in de play-offfinale tegen FC Volendam: hij keerde meerdere strafschoppen en verzilverde zélf de winnende. Zo schoot én keepte hij Willem II eigenhandig terug naar het hoogste niveau.

Verder zijn met aanvoerder Justin Hoogma en talent Finn Stam eveneens belangrijke spelers in Tilburg gebleven. Ook Devin Haen speelt nog altijd in het Koning Willem II Stadion. In de KKD heeft hij zijn waarde inmiddels bewezen, maar hoe zit dat in de Eredivisie? Ook cultheld Thomas Verheydt gaat mee naar het hoogste niveau. De bonkige kopspecialist is op zichzelf al een attractie voor de Eredivisie.

Verder versterkte Willem II zich met een mix van ervaring en talent. Routinier Hidde ter Avest versterkt de achterhoede, terwijl AZ Kasper Boogaard extra ervaring laat opdoen in Tilburg. Daarnaast huurt Willem II ook aanvallers Jaden Slory (Feyenoord) en Eser Gürbüz (sc Heerenveen).