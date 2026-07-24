Johan Plat geniet van samenwerking met Henk de Jong bij Cambuur: 'Iets bijzonders'

Johan Plat is zeer te spreken over zijn kersverse samenwerking met Henk de Jong bij SC Cambuur. De jonge hoofdtrainer van de Leeuwarders krijgt in zijn eerste weken veel steun van de ervaren oefenmeester, die na de recente promotie naar de Eredivisie een stap terug deed en nu als assistent-trainer fungeert. Volgens de voormalig eindverantwoordelijke van het Spaanse CD Castellón verloopt de wisselwerking met het clubicoon vanaf het eerste moment op een uiterst natuurlijke manier.

Plat werd eerder dit jaar aangesteld als opvolger van De Jong, sindsdien is de oefenmeester bezig om zijn eigen ideeën door te voeren bij de promovendus. Daarbij kan hij rekenen op de hulp van een staf waarin zijn voorganger een belangrijke rol vervult. De Jong kent de club door en door en moet met zijn bagage bijdragen aan de ontwikkeling van de jonge selectie. De taakverdeling tussen de twee trainers bevalt Plat uitstekend. In gesprek met Sander Kamphof van FCUpdate spreekt de coach vol lof over zijn assistent, die volgens hem op meerdere vlakken van waarde is. "Dat is een genot om met Henk samen te werken. Dat is iets bijzonders om zo'n man in mijn staf te hebben", vertelt Plat. "Ik moet zeggen dat het eigenlijk supernatuurlijk gaat tot nu toe", voegt de hoofdcoach daaraan toe. Volgens de trainer neemt De Jong veel werk uit handen, terwijl de routinier tegelijkertijd de vrijheid krijgt om zijn eigen kwaliteiten te benutten. "Hij haalt heel veel dingen bij me weg. Hij helpt met alles. Hij heeft heel veel vrijheid en doet lekker zijn ding. Tot nu toe is het echt genieten, moet ik eerlijk zeggen", aldus de oefenmeester.

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De goede chemie binnen de technische staf kwam vandaag duidelijk naar voren tijdens een besloten oefendag. Omdat Cambuur een dubbele ontmoeting afwerkte tegen FC Utrecht, werd de spelersgroep verdeeld en namen de stafleden verschillende verantwoordelijkheden op zich. Terwijl Plat zich bezighield met het ene duel, bereidde De Jong de andere groep voor. Voor de tacticus is dat precies hoe een technische staf moet functioneren. "Wij voelen ons nergens te groot voor. Dat geldt voor iedereen in de staf. Zo verdelen we de taken", legt de trainer uit. "Nu hadden we twee teams die bezig waren. Dat moet allemaal gewoon goed gebeuren", stelt Plat.

Naast de dynamiek binnen de staf kijkt de eindverantwoordelijke ook positief terug op zijn eerste periode in Leeuwarden. De trainer merkt dat er veel enthousiasme aanwezig is en dat de spelers openstaan voor de nieuwe werkwijze. "Veel goede mensen die allemaal heel veel zin hebben, die hard werken en die met z'n allen aan hetzelfde doel werken", omschrijft Plat de sfeer. Toch verwacht de coach nog de nodige versterkingen richting de competitiestart in de Eredivisie. "We moeten nog vijf, zes jongens erbij hebben en daar zijn we mee bezig", aldus de oefenmeester. Vooral routine is een speerpunt voor de selectie, al is dat financieel een uitdaging. "Als dat kan, is dat natuurlijk iets wat we altijd zullen doen. Maar het is niet heel makkelijk. Die oudere jongens zijn duur en hebben ook weer andere opties", verklaart de coach.

Uiteindelijk wil de technische leiding herkenbaar voetbal op de mat leggen. Plat staat bekend als een liefhebber van de voetbalvisie van Johan Cruijff en wil dat aanvallende spelbeeld terug laten komen in Friesland. "Zeker", antwoordt de hoofdtrainer op de vraag of aanvallend voetbal het uitgangspunt is. "De mensen op de banken in het Kooi Stadion, dat is de bedoeling", besluit Plat. Met het clubicoon als ervaren kracht naast zich hoopt de nieuwkomer de komende maanden een stevige basis te leggen voor een succesvol jaar op het hoogste niveau.