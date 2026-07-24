Gerucht: Ajax kan Josip Sutalo slijten aan Portugese grootmacht

Benfica heeft in de zoektocht naar een opvolger voor António Silva zijn pijlen gericht op . De Portugese topclub ziet in de verdediger van Ajax de ideale kandidaat om het naderende vertrek van de Portugees naar AFC Bournemouth op te vangen, zo weet de Portugese tak van CNN. Hoewel een officieel akkoord nog ontbreekt, staan de Amsterdammers open voor een vertrek van de Kroatisch international om zo financiële ademruimte te creëren in de salarishuishouding.

De aanstaande transfer van Silva naar de Premier League bevindt zich in de absolute afrondende fase. De Engelse club betaalt naar verluidt een vaste transfersom van twintig tot vijfentwintig miljoen euro voor de mandekker. Omdat de definitieve overstap slechts een kwestie van tijd is, wil de clubleiding in Lissabon snel doorschakelen om de defensieve stabiliteit te waarborgen. Volgens journalist Bruno Andrade is Sutalo daarbij nadrukkelijk naar voren geschoven als de absolute topprioriteit om de vacature in het hart van de defensie in te vullen.

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Sutalo streek in de zomer van 2023 voor ruim twintig miljoen euro neer in de Johan Cruijff ArenA. Ondanks dat hij nog een contract heeft, mag de 26-jarige centrumverdediger bij een passend bod vertrekken uit de hoofdstad. Zijn huidige marktwaarde wordt geschat op zo'n twaalf miljoen euro, al verlangt Ajax een bedrag dat tussen de vijftien en twintig miljoen euro ligt om het verlies op de eerdere investering te minimaliseren. Met een eventuele verkoop hopen de Amsterdammers een van de grootverdieners van de loonlijst te schrappen, wat de weg moet vrijmaken voor nieuwe inkomende transfers in de huidige window.

Voor Benfica is de komst van een nieuwe defensieve kracht geen overbodige luxe na een roerige periode in de achterhoede. De ploeg van trainer Marco Silva zag eerder deze transferperiode routinier Nicolás Otamendi al transfervrij naar het Argentijnse River Plate vertrekken. Met het naderende verlies van Silva dreigt de achterhoede van de Portugese grootmacht verder uitgedund te raken, wat de druk op de technische directie vergroot. De trainer is overigens goed bekend met Sutalo, tijdens zijn eerdere periode als manager van Fulham probeerde de Portugees de verdediger ook al naar Engeland te halen.