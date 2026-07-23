Mark van Bommel lijkt de nieuwe bondscoach van België te worden. Het Nieuwsblad sprak met verschillende analisten over de naderende aanstelling van de Nederlander, die op steun kan rekenen.

De KBVB nam afgelopen week afscheid van Rudi Garcia als bondscoach van België, waarna de naam van Van Bommel direct viel als mogelijke opvolger. Inmiddels lijkt de komst van de oud-middenvelder, die in 2022/23 kampioen werd met Royal Antwerp, steeds zekerder te worden. Het Nieuwsblad sprak daarom met oud-spits Patrick Goots en voormalig middenvelder Franky Van der Elst over de keuze.

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“Voor mij is hij gewoon de juiste keuze”, begint Goots. “Wat hij bij Antwerp gedaan heeft, is uniek. En hij durfde ook moeilijke keuzes maken.” Als voorbeeld noemt hij het passeren van routinier Radja Nainggolan. Van der Elst houdt op zijn beurt nog enigszins een slag om de arm. “Hij heeft natuurlijk een geweldige carrière achter de rug. Vooral als speler. Als trainer kende hij voor Antwerp wat mindere periodes, maar wat hij daar gerealiseerd heeft, was indrukwekkend. Alleen vind ik het moeilijk om nu al te zeggen dat hij dé geknipte man is. Dat zullen we pas later weten”, aldus de oud-middenvelder.

Volgens Goots past Van Bommel goed in het plaatje dat de Belgische bond voor ogen heeft. “Hij is tactisch sterk, verbaal sterk en draait niet rond de pot. Bovendien kan hij een groep creëren.” Van der Elst voegt daaraan toe: “Ik hoor ook altijd dat hij een goede relatie had met spelers én pers.” De ‘grootste troef’ is volgens Goots echter wat anders: “Hij is een winnaar. Zo was hij als speler en zo is hij als trainer. Ik geloof wel dat hij die mentaliteit kan overbrengen.” Daar sluit Van der Elst zich bij aan. “Zowat overal waar hij gespeeld heeft, werd hij kampioen. Hij won de Champions League en speelde een WK-finale. Hij weet dus wat het is om onder druk te presteren.”

Het feit dat Van Bommel geen Frans spreekt, mag voor beide analisten geen probleem vormen. “Garcia sprak ook geen Nederlands. We gaan toch niet iemand zetten, puur om beide landsdelen tevreden te houden?”, vraagt Van der Elst zich af. “Helemaal akkoord”, sluit Goots zich daarbij aan. “En uiteindelijk is Van Bommel een halve Belg. Hij woont vlak over de grens en kent het Belgische voetbal perfect. Bovendien is Mark een echte talenknobbel. Het zou me dus niet verbazen mocht hij het Frans zeer snel onder de knie krijgen.”