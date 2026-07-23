en zijn donderdag 'gewoon' basisspeler bij FC Twente, dat het in de tweede voorronde van de Europa League opneemt tegen het Hongaarse Ferencváros. Dat verklapt trainer John van den Brom daags voor het duel alvast op de persconferentie.

Weghorst en Zerrouki kwamen de voorbije weken met respectievelijk Nederland en Algerije in actie op het WK. Terwijl het toernooi in volle gang was, maakte FC Twente plots bekend dat het de 33-jarige Weghorst deze zomer transfervrij overneemt van Ajax. Ruim een week geleden volgde het nieuws dat ook Zerrouki komend seizoen uitkomt voor de Tukkers. De middenvelder, die afgelopen seizoen al werd gehuurd van Feyenoord, keert voor een bedrag van iets meer dan twee miljoen euro definitief terug in de Grolsch Veste, waar hij zijn handtekening zette onder een contract tot medio 2030.

'Hij wilde absoluut terugkomen en hij is gewoon superfit'

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Van den Brom noemt Zerrouki 'een heel belangrijke schakel in het geheel' bij FC Twente. "Voor mij als trainer, maar zeker ook binnen de ploeg. Het is een cruciale positie, waarop je ervaring en kwaliteit nodig hebt. En daarnaast is hij ook nog eens een echte clubman. Volgens mij zit hij al zeven jaar rondom Twente, dus dat zegt ook heel veel over hem", aldus de trainer. Dat de middenvelder sinds het WK nauwelijks vrij is geweest, vormt geen belemmering om hem 'gewoon' in de basis te zetten tegen Ferencváros. "Hij wilde absoluut terugkomen. Hij heeft een weekje vakantie gehad en is afgelopen maandag gestart. Natuurlijk kijk je dan hoe hij ervoor staat. Je kijkt naar de data van zijn inspanningen. En ja, die jongen is gewoon superfit. Dus er is geen enkele reden om hem dan niet op te stellen", zegt Van den Brom.

'Weghorst gaat gewoon starten, daar is geen discussie over'

Ook Weghorst staat dus aan de aftrap tegen de Hongaren. "Hij is vorige week maandag begonnen, dus in dat opzicht is hij al wat verder dan Ramiz", legt de trainer uit. "Hij is woensdag hier aangesloten en heeft afgelopen zaterdag tegen Gent al gespeeld. En daarin zag je, niet alleen omdat hij een goal scoorde, maar zeker ook aan zijn fitheid – en dat is het eerste waar je naar kijkt – dat het prima zit. Hij gaat morgen ook gewoon starten. Daar is geen discussie over", besluit Van den Brom.